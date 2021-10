Uued volikogud saavad tööd alustada ilmselt novembri alguses

"Praeguseks on uute kaebuste esitamise tähtaeg üldjoontes möödunud, sest hääletamistulemused tehti omavalitsustes kindlaks 18. ja 19. oktoobril. Küll aga on juba esitatud rida kaebusi. Valimistulemusi ei saa enne välja kuulutada, kui esitatud kaebused on saanud lõpliku lahenduse ja see lõplik lahendus võib saabuda ka riigikohtus," ütles Koitmäe ERR-ile.

Koitmäe rääkis, et valimiskomisjon vaatas teisipäeval läbi rea kaebusi ning nendel kaebajatel on võimalik riigikohtusse pöörduda. "Need puudutavad Haljala valda, Tartu linna, Otepääd, Maardu linna ja Narva linna. Ja lisaks on riigikohtus veel menetluses, üks kaebus, millega heidetakse riigi valimisteenistusele ette seda, et valimiste vaatlemise kohta esitatud info oli puudulik ja see puudutab kogu Eestit. Lisaks on ka veel üks kaebus Tallinna linna valimisjaoskondade hääletamistulemuste kohta riigikohtus praegu läbi vaatamisel," sõnas Koitmäe.

Koitmäe märkis, et riigikohus vaatab kaebuse läbi seitsme tööpäeva jooksul. "Kui riigikohus on otsuse teinud, siis pärast seda need omavalitsused, kelle kaebus ei ole esitatud saavad hakata valimistulemusi välja kuulutada ja seejärel seitsme päeva jooksul koguneb volikogu esimesele istungile."

Enne valimistulemuste väljakuulutamist ei saa volikogus oma tööd alustada.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimusid 17. oktoobril.