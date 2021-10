Huawei kolme kvartali käive kahanes 32 protsenti

Hiina telekomihiid Huawei teatas reedel, et selle käive langes aasta esimeses kolmes kvartalis 32 protsenti. Firma kannatab jätkuvalt USA sanktsioonide all, mis mõjutab nutitelefonide müüki.

Huawei on olnud USA-Hiina kaubandus- ja tehnoloogiasõja risttules alates sellest, kui ekspresident Donald Trump kuulutas firma julgeolekuohuks.

Firma käive kukkus aasta esimesel üheksal kuul 32 protsenti 61,1 miljardi euroni.

Huawei ei avaldanud oma finantstulemuse üksikasju, kuid firma esimees Guo Ping ütles, et nutitelefonide ja muude seadmete äri oli "märkimisväärselt mõjutatud".

"Mobiilsideoperaatori segmendis püsis tulemus stabiilne ja firma on kindel oma võimes jätkata klientidele praktilise väärtuse pakkumist", lisas Guo Ping.

Ühendriigid ei ole esitanud konkreetseid tõendeid väitele, et Huawei on julgeolekuoht, kuid on keelanud firmal hankida Ameerika päritolu osiseid nagu mikrokiibid, samuti kasutada Google'i operatsioonisüsteemi Android.

Kaubandussõjast tingitud raskuste tõttu on Huawei olnud sunnitud liikuma kiirelt uutesse ärivaldkondadesse, muu hulgas isesõitvad autod ja tarkvara.

Huawei on maailma suurim võrguseadmete tootja ja oli kord suurim nutitelefonide tootja Apple'i ja Samsungi kõrval.