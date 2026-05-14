Trump: Xi pakkus abi Hormuzi avamiseks

USA president Donald Trump ja Hiina riigijuht Xi Jinping
USA president Donald Trump ja Hiina riigijuht Xi Jinping Autor/allikas: SCANPIX/ZUMApress.com
USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et president Xi Jinping pakkus Hiina abi Hormuzi väina avamiseks ja lubas mitte saata Iraanile sõjavarustust, et toetada riiki sõjas USA ja Iisraeli vastu.

"Ta ütles, et ei kavatse anda sõjavarustust... Ta ütles seda kindlalt," rääkis Trump Fox Newsi saates "Hannity" pärast seda, kui kaks liidrit olid Pekingis kohtunud.

"Ta sooviks näha Hormuzi väina avatuna ja ütles, et kui ta saab kuidagi abiks olla, siis ta aitaks meeleldi," lisas Trump.

Valge Maja teatel olid president Donald Trump ja tema Hiina ametivend Xi Jinping neljapäeval Pekingis kohtudes üksmeelel, et Hormuzi väin peab jääma avatuks.

"Kumbki pool nõustus, et Hormuzi väin peab jääma avatuks, et tagada energiavarude vaba liikumine," teatas Valge Maja.

Hiina president Xi Jinping kiitis neljapäeval "uut määratlust" suhetes Ameerika Ühendriikidega, mis näeb ette koostööd ühes väljamõõdetud konkurentsiga, pärast kohtumist president Donald Trumpiga.

Hiina välisministeeriumi avalduse kohaselt ütles Xi, et mõlemad juhid leppisid kokku, et konstruktiivse ja strateegiliselt stabiilse suhte kujundamine juhib kahe riigi suhteid järgmise kolme aasta jooksul ja edaspidi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS, Reuters

