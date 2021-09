Huawei finantsjuht vabanes pärast kokkulepet USA prokuröridega

Briti Columbia ülemkohtu kohtuniku Justice Heather Holmesi otsus järgnes Mengi ja USA prokuröride kokkuleppele, millega Hiina telekomihiiu asutaja tütar pääseb pettusesüüdistustest.

49-aastane Meng võib nüüd naasta Hiinasse, seda esimest korda alates tema kinnivõtmisest 1. detsembril 2018 Vancouveri rahvusvahelises lennujaamas.

Mengi vabastamine tõi kohe kaasa kahe kanadalase, ärimees Michael Spavori ja endise diplomaadi Michael Kovrigi vabastamise Hiinas. Nad võeti spionaažis süüdistatuna kinni mõned päevad pärast Mengi vahistamist.

Mõlema üle algas tänavu märtsis kohus ja Spavorile mõisteti augustis 11-aastane vanglakaristus. Kovrigi osas polnud otsust tehtud.

Lääs süüdistas nende juhtumite puhul Hiinat "pantvangidiplomaatias".

"Ma soovin väljendada oma siirast tänu Hiina saatkonnale Kanadas nende pideva toetuse eest," ütles Meng ajakirjanikele Vancouveri kohtus.

"Viimased kolm aastat on mu elu olnud pahupidi. See oli häiriv aeg mulle kui emale, abikaasale ja firmajuhile," lisas ta, märkides, et juhtunu andis ka hinnalise kogemuse.

USA süüdistas Mengi pettuses, millega kompanii rikkus Iraanile kehtestatud sanktsioone.

USA justiitsministeeriumi advokaat David Kessler ütles New Yorgis Brooklyni föderaalkohtus kuulamisel, et valitsus nõustus peatama Mengi üle kohtumõistmise 1. detsembrini 2022. Kui ta täidab kokkuleppe tingimused, loobutakse süüdistustest.

Huawei asutaja tütar vahistati 2018. aasta detsembris Vancouveris USA vahistamismääruse alusel.

Ühendriigid süüdistasid Huaweid Hongkongi varifirma kasutamises, et Iraanile telekommunikatsiooniseadmeid müüa. Mengi süüdistatakse pettuses ja Briti suurpanga HSBC eksitamises seoses firma äritehingutega Iraanis.

Mengi vahistamine tekitas suuri pingeid Hiina, Kanada ja USA vahelistes suhetes.