Holland taaskehtestab nakkuste kasvu tõttu koroonapiirangud

Rutte märkis pressikonverentsil, et valitsus kehtestab uuesti ka 1,5-meetrise suhtlusvahemaa reegli ning pikendab Covidi passi kohustust sellistes paikades nagu muuseumid ja restoranide terrassid.

Inimestel soovitatakse töötada vähemalt pool nädalat kodus ning vältida tipptundidel ühistranspordi kasutamist.

Holland on üks esimestest Lääne-Euroopa riikidest, mis taaskehtestab piirangud.

"See ei üllata kedagi, et meil on täna raske sõnum. Nakatumised ja hospitaliseerimised kasvavad kiiresti," ütles Rutte pressikonverentsil.

Hollandis olid koroonapandeemia alguses Euroopa ühed leebemad piirangud, kuid neid karmistati eelmisel aastal teise laine ajal. Siis kehtestati esmakordselt pärast teist maailmasõda ka öine liikumiskeeld.

Septembris tühistas valitsus sotsiaalse vahemaa nõude ning võttis kasutusele koroonapassid.

Rutte ütles, et kauplustes tuleb hakata taas kasutama maske. See oli juba kohustuslik ühistranspordis, kuid mitte bussijaamades või ooteplatvormidel. Samuti on maskikohustus juuksuri- ja massaažisalongides.

Hollandi seksitöötajad jäävad endiselt maskikohustusest kõrvale.

Hollandis registreeriti eelmisel nädalal keskmiselt 7711 uut koroonanakkuse juhtu ööpäevas, mida on 39 protsenti rohkem võrreldes nädal varasema ajaga.

17 miljoni elanikuga riigis on COVID-19 nõudnud 18 441 inimese elu.

Ligi 84 protsenti eakatest on täielikult vaktsineeritud ning terviseminister Hugo de Jonge ütles, et nüüd on kõigil veel vaktsineerimata inimestel aeg kaitsesüstiks.