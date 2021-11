Saue valla juhtimist jätkab senine koalitsiooon

Osapooled selgitavad, et koalitsioonileppes on pööratud tähelepanu vallaelu arendamisele kõige laiemas mõistes, kuid lähiaastatel on üheks väljakutseks kooli- ja lasteaiavõrgu laiendamine, et tagada kasvava elanikkonnaga omavalitsuses kõigile lastele kvaliteetne haridus ja koht lasteaias.

Et maksimeerida valla laenuvõimekus investeeringute elluviimiseks, on koalitsioon seadnud sihi saavutada valla eelarve põhitegevuse tulemiks 16 protsenti. Et plaane teoks teha, on kavas taotleda kaasrahastust toetusmeetmetest ning teha koostööd naaberomavalitsuste ja erasektoriga.

27-liikmelises vallavolikogus on valimisliidul Koostöö – Meie Vald 11, Eesti Reformierakonnal viis ja Isamaal neli mandaati. Saue vallavolikogu 27 mandaadile kandideeris 132 inimest. Valituks osutunutest 18 kuulusid ka eelmise volikogu koosseisu, üheksa on uued tulijad.

Koalitsioonipartnerite volikogu esimehe kandidaat on Reformierakonna liige Harry Pajundi, kes juhtis Saue vallavolikogu ka aastatel 2017-2021. Volikogu aseesimeste kohtadele esitab koalitsioon Lavly Perlingu (Isamaa) ja Eero Kaljuste (Koostöö – Meie Vald).