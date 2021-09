Andres Laisk lahkus juunikuus Isamaast

"Teatud turbulentsid tekitasid sellise tunde, et isiklikel põhjustel ei mõtet seal olla," ütles Laisk ERR-ile.

Küsimusele, kas põhjuseks sai Helir-Valdor Seedri juhtimine, vastas Laisk, et ei soovi kellegagi vastasseisus olla. "Ma ei saa öelda, et mulle kellegi juhtimine ei sobi, sest nad sinna juhiks valitud ja ju nad siis on kenasti ka välja teeninud. Ma ei ole positsioonil, et arvustada teiste inimeste tegevust, kui ma ise ei ole selleks midagi ära teinud," sõnas Laisk.

Laisk astus Isamaast välja 28. juunil. Isamaa valis 20. juunil tagasi esimeheks Helir-Valdor Seedri.

Isamaa juhi valimistel toetas Laisk Seedri vastu kandideerinud Lavly Perlingu kandidatuuri. Laisk on ka Isamaa ühenduse Parempoolsed manifesti üks autoreid.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kandideerib Laisk Saue vallas valimisliidus Koostöö - Meie vald.

Laisk ei välistanud, et võib tulevikus Isamaa ridadesse naasta. "Ei välista kindlasti. Maailmavaateliselt on Isamaa mulle kõige lähedasem," sõnas ta.