Tallinn pikendas osa koolilaste distantsõpet veel nädala võrra

Linnavalitsuse otsus puudutab ajavahemikku 8.-12. november, öeldi ERR-ile linna kommunikatsiooniosakonnast. Pärast seda vaatab linnavalitsus olukorra uuesti üle ja teeb otsuse, kas ületuleval nädalal võivad õpilased koolimajadesse minna või peavad veel kodus õppima.

Tallinna koolijuhid pidasid teisipäeval linnaga kaks tundi nõu koolides rakendatud meetmete üle, lisaks andis Lääne-Tallinna Keskhaigla juht Arkadi Popov koolijuhtidele ülevaate viiruse levikust ja prognoosidest.

"Koolijuhid jõudsid järeldusele, et lihtsalt pealt vaadata, kuidas viirus Tallinna koolides levib, ei ole õiglane. Nad leidsid, et kõige parem on ikkagi midagi ette võtta ja lähtudes meditsiinilisest ja immunoloogilisest aspektist leiti, et piirangute tegemine peab olema vähemalt kaks nädalat, siis on neil mingi mõju," ütles teisipäeval Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula.

Tõsine arutelu oli ka koolides testimise üle, kus oli Pajula sõnul rohkem küsimusi kui vastuseid. "Kindlasti koolid saavad testimisega hakkama, aga palju oli küsimusi testimise osas, kuidas seda kõige mõistlikum oleks teha – kas anda test koju vanematele kaasa või teha koolis kohapeal. Arvamused jagunesid võrdselt või oli erinevaid arvamusi," rääkis ta.