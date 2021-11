Konsensusliku seksuaalsuhte vanusepiir tõuseb ilmselt 16. eluaastani

Seksuaalse enesemääramise eapiiri muudetakse seni kehtinud 14 aastalt 16 aastale. Praegu on Eestis karistusseadustiku kohaselt seksuaalse enesemääramise eapiiriks 14 aastat, mis tähendab, et täiskasvanu seksuaalvahekord noorema kui 14-aastase lapsega on täisealise jaoks seksuaalkuriteona karistatav. Lisaks luuakse eelnõuga niinimetatud Romeo ja Julia klausel, mis võimaldab noore täiskasvanu ja 14–15-aastase alaealise vahelise seksuaalsuhte ilma kriminaalkaristuseta, kui nende vanusevahe on kuni viis aastat. Nii näiteks on lubatud konsensuslikud seksuaalsuhted 14-aastasel kuni 19-aastasega ning 15-aastasel kuni 20-aastasega.

Samuti muudetakse eapiire mittekontaktsetes, niinimetatud lapsporno kuritegudes selleks, et välistada vabatahtliku ning eakohase suhte jooksul loodud pornograafilise materjali käitlemise eest karistamist. Selleks lisatakse nendele kuriteokoosseisudele süüd välistavad asjaolud ja samuti viieaastase vanusevahe piir.

Lisaks muudetakse perekonnaseadust, millega tunnistatakse kehtetuks alaealiste erandlik abiellumisiga. Kehtiva perekonnaseaduse järgi saab vähemalt 15-aastaseks saanu abielluda, kui kohus on laiendanud alaealise teovõimet nende toimingute tegemiseks, mis on vajalikud abielu sõlmimiseks ning abieluga seotud õiguste ja kohustuste täitmiseks.

Seadus peaks jõustuma 2022. aasta 1. juunil.