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Leedu ja USA allkirjastasid strateegiliste maavarade leppe

Välismaa
Leedu välisminister Kęstutis Budrys ja tema USA kolleeg Marco Rubio
Leedu välisminister Kęstutis Budrys ja tema USA kolleeg Marco Rubio Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SAUL LOEB
Välismaa

Leedu ja USA välisminister allkirjastasid neljapäeval kahepoolse raamlepingu kriitilise tähtsusega maavarade alaseks koostööks.

"Meile kuulub juba praegu suur osa USA femtosekundlaserite turust ja me saame seda oluliselt laiendada. See, mida minister Rubio täna ütles – et Leedu on "footonite suurriik" – on midagi, mida me saaksime ja peamegi olema. Ja just siin mängime me suurt rolli Ühendriikide tulevases tehnoloogiaarengus," ütles Budrys.

"Ma näen tohutut potentsiaali aastakümneid kestvaks partnerluseks Ühendriikidega mitmes valdkonnas. Eelkõige on selleks laserite valdkond," märkis minister.

Leedu välisministeeriumi teatel on lepingu eesmärk tugevdada Leedu ja Ühendriikide koostööd, tagades turvalise ja mitmekesise kriitilise tähtsusega toorainetega varustatuse, edendades investeeringuid nende kaevandamisse ja töötlemisse, suurendades tarneahelate vastupidavust ning vähendades strateegilist sõltuvust.

Leedu eesmärk on nende eesmärkide saavutamisele kaasa aidata, kasutades oma ekspertteadmisi kõrgtehnoloogilises tootmises, arenenud tehnoloogiates, kriitilise tähtsusega materjalide töötlemises ja logistikas.

"Teine oluline valdkond on andmekeskuste laiendamine Leedus ja USA investeeringud. Meil on ka oma oluline ja ainulaadne sadam, mis on kaitstud vaenulike investeeringute eest, ning meil on suured laienemisplaanid Klaipėda sadama lõunaosas. Lõpetuseks biotehnoloogia. See on valdkond, kus rakendatakse tehisintellekti lahendusi inimeste tervise ja heaolu tagamiseks," ütles Budrys.

Tema sõnul suudab Leedu luua ainulaadset väärtust kõigis lepinguga hõlmatud valdkondades ja kiiresti arendada konkreetseid projekte.

"Ja ma väga loodan, nagu sekretär täna ütles, et näeme tulemusi juba lähitulevikus. See seob meid Ühendriikidega tulevasteks põlvedeks. Ja see on väga oluline. Me rajame palju tugevamat vundamenti. Ja see on majanduslik julgeolek," märkis Leedu tippdiplomaat.

Ta rõhutas, et kriitilise tähtsusega maavarade leping näitab, et Leedu ja USA suhted ei ole lühiajalised ega piirdu ühe teemaga.

Budrys: USA võib lähipäevil teha avalduse oma vägede kohta Leedus

"Oleme saanud kinnituse, et periood, mil näeme USA vägede kohaloleku vähenemist, ei kesta kaua. Kõik otsused tehakse koostöös sõjaministeeriumi ehk Pentagoniga, kuid loodame neist lähiajal kuulda," ütles Budrys välisministeeriumi vahendatud kommentaaris Leedu rahvusringhäälingule LRT.

"Tõenäoliselt räägime päevadest ja võib-olla lähematest nädalatest. Ma ei hakka spekuleerima – nad teevad avalduse ise, kuid töö käib kiire tempoga," ütles Budrys.

USA vaatab praegu üle oma sõjalist kohalolekut Euroopas. Suvel lõpetas Leedus oma rotatsiooni üle 1000 Ameerika sõduri, kuigi osa neist jäi riiki. Leedul pole aga veel selget vastust uue rotatsiooni saabumise kohta.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

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