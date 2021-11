Tšehhis kestab pärast valimisi alanud murdeaeg

Tšehhis kestab pärast oktoobri algul toimunud valimisi murdeaeg, mille sarnast pole seal nähtud pärast iseseisvumist. Uus koalitsioon ootab haigestunud presidendi teovõime hindamist, et ta ametist eemaldada.

Valimised toimusid Tšehhis 8.-9. oktoobril. Vaid päev pärast valimisi viidi president Miloš Zeman haigla intensiivravi osakonda. Kuigi tema lähimad abilised väidavad, et president on riigijuhtimiseks igati kõlbulik, räägivad avalikkusesse jõudnud andmed vastupidist.

Maksakahjustusega intensiivravis viibimine ei kõla teovõimelise riigijuhtimisena, seda enam, et Zemanit pole avalikkuses enam nähtud. Järgmisel esmaspäeval toimub uue koosseisuga parlamendi esimene istung, kus saab alustada protsessi presidendi ajutiseks töölt kõrvaldamiseks.

Viieparteilise tulevase koalitsiooni eeldatav peaminister Petr Fiala soovib kõigepealt ametlikku hindamist, kas president on töövõimeline, sest muidu süüdistaksid presidendi toetajad teda võimu haaramise soovis.

Valimised kaotanud peaminister Andrej Babiš, Rahulolematute Kodanike Algatusrühma (ANO) partei liider ja seni presidendiga tandemi moodustanud miljonär on hakanud samuti taanduma Zemani toetamisest, ilmselt mõistes, et poliitiline õhustik on muutunud ja mitte tema kasuks.

Sellele viitab ka prokuratuuri taotlus alustada ametlikku Babiši juurdlust Euroopa Liidu toetusrahade väärkasutamise suhtes. Babišit päästaks süüdimõistmiseks vaid presidendiks saamine, seega on ka tema huvi, et Zeman kuulutatakse teovõimetuks ja toimuksid erakorralised presidendivalimised.

Babiši šansid ei pruugi üldse halvad olla, sest ta on rahva seas populaarne ja arvestab ka tulevase valitsusega, mis oma kolmapäevase kokkuleppe järgi on lubanud tugevdada õigusriiki ja tõsta esile inimõigused ning karmistada eelarvedistsipliini.