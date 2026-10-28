USA föderaalreserv jättis intressimäärad muutmata

Föderaalreservi poliitikakujundajad otsustasid pärast kohtumist keskpanga baasintressimäära hoidmise poolt vahemikus 3,75–4,00 protsenti. Kaks nõukogu liiget toetasid intressimäära tõstmist 0,25 protsendipunkti võrra, vahendas The Wall Street Journal.

Föderaalreserv soovib koguda rohkem teavet enne järgmise otsuse tegemist, sest energiahindade tõus ja tehisintellekti taristu tormiline areng võivad kiirendada inflatsiooni.

Intressimäärade tõstmine ei langeta nafta hinda ega vähenda tehnoloogiaettevõtete investeeringuid andmekeskustesse. Samas võib see samm piirata laenamist ja nõudlust ning pidurdada hinnatõusu kandumist teistesse majandussektoritesse.

Analüütikud eeldavad, et föderaalreserv võib intressimäärasid tõsta detsembris ning jätkata tõstmist ka järgmisel aastal.

"Ma arvan, et nad peavad intressimäärasid ilmselt veel veidi tõstma, aga ma ei arva, et nad peavad seda kohe tegema," ütles Yale'i ülikooli ökonomist William English.