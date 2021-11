Rapla riigimaja ilmestab installatsioon "Kärajad"

Žürii sõnul on 145 abstraktsest figuurist koosnev võidutöö veenev nii kontseptuaalselt kui ka kunstilise üldistuse poolest. Autorite endi sõnul sai kavand "Kärajad" algtõuke ühest varasemast projektist, kus loodi kompositsiooni miniatuursetest arhitektuursete makettide juures kasutatavates figuuridest.

"Sellest tekkinud kogunemise ja suhtluse vaatlemine hoopis teisest perspektiivist kõnetas meid. Idee edasiarendus sobitus hästi riigimaja kontseptisooni ning sellega, mida olime Raplamaa kohta välja uurinud," sõnas Margus Tammik.

Eva Unt lisas, et kärajad, mille korraldamist Raplamaal kirjeldab isegi Liivimaa kroonika, on ilus sümbol demokraatiale, inimese võimalusele ise otsustada ning ideele, et koos ollakse tugevamad kui üksi.

"Suured ja väikesed mänguliselt kokku laotud tegelased, kes esmapilgul tunduvad erinevad, kuid on pärit samast "algkoodist", kogunevad kärajateks. Geomeetrilisteks vormideks lihtsustusid tegelased riigimajade visuaalse indentiteedist mõjutatuna, värvigamma lähtub aga Raplamaa rahvariietest," lisas Unt.

Eva Unt ja Margus Tammik on mõlemad on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia, esimene vabade kunstide maali osakonna ning teine sisearhitektuuri. Koos ja eraldi on neid tunnustatud mitmete auhindadega nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Kunstikonkursi võitja teose maksumus ilma käibemaksuta on 45 200 eurot.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste hinna ülempiir on alates käesolevast aastast 110 000 eurot.