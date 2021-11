Kiik: võimalikud uued piirangud olenevad lõppeva nädala tulemustest

Valitsus otsustab võimalike uute koroonapiirangute kehtestamise pärast lõppeva nädala nakatumisnäitajate selgumist, ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Tema sõnul on ka võimalik, et senisest karmimaid reegleid ei peagi rakendama.

"Praegu on meie peamine eesmärk saada viiruse levik pidama kehtestatud reeglite täitmise ja vaktsineerimise abil. [Terviseameti koostatud piirangute] pakett, mis jõuaks teisipäeval valitsuskabinetti, tuleb lauale siis, kui me näeme, et kehtestatud reeglitest ei piisa," ütles Kiik reedel ERR-ile.

Tema sõnul on praegu oluline vaadata, kuidas töötavad seni kehtestatud piirangud ja meetmed, mis annavad lootust selleks, et uusi piiranguid ei olegi vaja.

"Kui vaatame nakatumise numbreid, siis on näha õhkõrna stabiliseerumist. Hetkeseisuga on veel vara öelda, kas see on trendi murdumine või ajutine nähtus. Aga mõne päeva pärast oleme juba targemad," rääkis minister.

Kiige sõnul toimus tutvusid ametkonnad reedel terviseameti esitatud ettepanekutega, edasi arutavad neid teised ametkonnad ja ministeeriumid, esmaspäeval hindab olukorda teadusnõukoda ning teisipäeval jõuab võimalik meetmete pakett valitsuskabineti lauale, kui epidemioloogiline olukord seda nõuab.

"Praegu ei ole neist ühtegi [meedet] valitsuskabinetile veel tutvustatud ega valitsus ei ole neid arutanud," rõhutas tervise- ja tööminister. "Kui teadusnõukoda vaatab andmeid esmaspäeval ja valitsuskabinet teisipäeval, siis see annabki juba [võimaluse] hinnata, mis on olemasolevate reeglite mõju nakkuskordajale, kuhu ta liigub ja selle põhjal [hinnata], kas on veel vaja täiendavaid piiranguid või mitte. Täna, reede pärastlõunal teha otsuseid andmete põhjal, mida veel ei ole, pole ju võimalik," rääkis Kiik.

Minister ei soovinud ka avaldada, milliseid võimalike meetmeid terviseameti ettepanekute pakett sisaldab.

"Meil ei ole mõistlik hakata otsustamata meetmeid meedias lahkama. See võib põhjustada ärevust ning põhjendamata ootusi. Me lähtume loogikast, et vaagime need lahendused läbi, töö nendega käib alles ametkondades. Täna välja öelda, et tulevad sellised ja sellised piirangud, kui neid ei ole näinud ei valitsuskabinet ega teadusnõukoda, ei ole põhjendatud," selgitas ta. "Oleme näinud, millised piirangud on Eestis varasemalt kehtinud, me ei ole hakanud leiutama jalgratast ega kardinaalselt uut lähenemist. Eesmärk on kontaktide piiramine, nakkuse vähendamine. Praegune plaan on saavutada seda kehtestatud piirangute täitmise ja vaktsineerimise teel," rääkis Kiik.

Küsimusele, kas terviseameti võimalike piirangute pakett keskendub vaktsineerimata ja läbi põdemata inimestele või pigem kogu elanikkonnale, vastas Kiik, et kõigile inimestele: "Kui näeme, et viiruse levik üha hoogustub, siis on ainuvõimalik rakendada kontaktide vähendamist üle välja. Siin tuleks pigem vaadata tegevusvaldkondade põhiselt – räägime eeskätt meelelahutusest, vaba aja tegevustest, lihtsamini edasi lükatavatest toimingutest ja kontaktidest."

"Aga praegu on peamine eesmärk on siiski see, kui saame tänaste piirangute täitmise ja vaktsineerimisega olukorra kontrolli alla, siis keegi ei soovi taastada suuri piiranguid," lisas minister.

Kommenteerides teadusnõukoja liikme Krista Ficheri reedel avaldatud ülevaadet, millest on näha, et nakatumiskordaja R on hakanud langema ja on väga lähedal ühele, ütles Kiik, et veel paaripäevane ootus peakski andma selguse, kas teisipäeval on üldse vaja täiendavaid piiranguid kehtestada.

"Oleme sel nädalal näinud stabiliseerumise trendi – aga oleme endiselt õhkõrnal jääl, kus on võimalik, et kaalukauss vajub veel valele poole. Seepärast ongi mõistlik hinnata olukorda järgmiste päevade põhjal, vaadata ära terve selle nädala nakatumise numbrid ja nende alusel otsustada uue nädala alguses, kas vajame täiendavaid piiranguid ja meetmeid ning millised need konkreetsemalt olema peaksid. See sõltub ka nakatumiskordaja R liikumisest," ütles minister.