Põlva uus koalitsioon jättis valimised võitnud EKRE opositsiooni

Valimised võitnud EKRE ja Eesti 200 jäävad opositsiooni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koalitsioonile kuulub Põlva valla 27-liikmelises volikogus 17 kohta.

Koalitsioonipartnerid lubavad seista Põlva kui maakonnakeskuse püsimajäämise eest.

"Siin on erinevad valdkonnad ära kirjeldatud. Üks, mis on kirjeldatud, on maakonnakeskuse püsimajäämise valdkond, mis on need meetmed, mida me teeme selleks, et Põlva kui maakonnakeskus püsima jääks ja Põlva kui maakond. Ja siin koostöös riigiga tuleb Põlva keskväljaku äärde riigimaja, sellele lisaks tuleb sinna vallamaja ja muud asjad. Nii et me arendame välja maakonnakeskuse keskväljaku ümber, see on üks asju," selgita Reformierakonna esindaja Lennart Liba.