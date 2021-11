Põlva vallavanem ootab valitsuselt karmimaid piiranguid

Põlva vallavanem Georg Pelisaar (KE) ütles ETV saates "Ringvaade", et Põlvat tabanud koroonalaine allasurumiseks on ainus võimalus elu täielik sulgemine.

"Põlva on ikka väga palju inimesi haigeks teinud. Tuleb tunnistada, et praegusel puhul ei ole tegemist mitte ühes kohas oleva haigusega, vaid väga erinevates külades, alevikes ja kortermajades. Mulle tundub, et sellele piiri panna on praegu teistmoodi kui täieliku sulgemisega küll võimatu," ütles Pelisaar.

Pelisaare sõnul võiks olla keelatud erinevad üritused ja suletud osad, näiteks tööstuskaupade kauplused. "Nii nagu see oli eelmisel aastal. See andis tulemusi," meenutas Pelisaar.

"Ma väga loodan, et kui niisugune piirang oleks kasvõi kaks nädalat, siis ehk õnnestuks meil mingisugune osa köiejadast katki rebida ja ehk saaks normaalsuse juurde taas minna ja saaks asja kontrolli alla," lisas ta.

Pelisaar rääkis, et on arutanud koroonaleviku teemadel ka koolijuhtide, õpetajate ja lasteaia juhtidega ning selgeks sai see, et täna ei ole probleem enam eelkõige laste hulgas haigestumises.

"Juba mõni nädal tagasi olid justnimelt lasteaialapsed ja kooliõpilased need, kes haiguse viisid kodudesse. Praegu ilmselt olemegi jõudnud sellesse etappi, kus on haigestunud lapsevanemad, vanavanemad ja sugulased, kellega koos elatakse," sõnas Pelisaar.

"Ja praegu viiakse see siis edasi kortermajades naabritele ja viiakse edasi ka töökohtades," lisas ta.

Koolide ja lasteaedade sulgemine Pelisaare sõnul praegust olukorda enam ei päästaks.

Pelisaare sõnul on probleemiks personali nappus haiglates ja hooldekodudes.

Põlva valla hooldekodu juht Aet Olle ütles, et koroonaviiruse tõttu on Põlva valla hooldekodusse alles jäänud kolm töötajat 37 hooldatava jaoks.

"See on väga raske, aga me oleme siiamaani hakkama saanud. Olen leidnud natuke lisajõudu ja ise ka aitan niipalju kui vähegi võimalik on," sõnas Olle.