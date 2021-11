Fischer: nakatumiskordaja R on üks

Valitsust koroonakriisis nõustava teadusnõukoja liige, matemaatik Krista Fischeri sõnul võib täheldada, et valitsuse kehtestatud piirangud võivad olla tulemusi andnud, sest nakatumiste kasv on pidurdunud ning nakatumiskordaja R on läinud ühe peale.

"R on ühe peale läinud. Veidi on kasv pidurdunud, aga ei saa öelda, et ta seiskunud on. On selline tunne, et see eksponentsiaalne kasv praegu enam sellise kiirusega edasi ei lähe," ütles Fischer ERR-ile.

"Siin on mitmeid asju mida on tehtud. On reguleeritud söögikohtade lahtioleku aega ja kontrollitakse põhjalikumalt koroonatõendeid. Koolide kiirtestimine on hea meede, sest koolilaste seas oli hästi suur levik. Võetakse samme, et nakatunud lapsi kiiresti tuvastada. Ehk ka koolivaheaeg andis sellist tulemust," rääkis Fischer.

Fischer ei olnud samas kindel, kas R ühe peale pidama jääb. Ta ütles, et kui näiteks kolmapäeval on R veel üks, siis saab teha kindlamaid järeldusi.

Fischeri sõnul ei saa paraku veel öelda, et kolmanda laine hari on ületatud ning meetmete lõdvendamisest ei saa veel juttugi olla.

"Tuleb üle vaadata olemasolevad meetmed ja vaadata mida paremini kontrollida. Väga oluline on isolatsioonist kinni pidamine. Kui inimene haigena läheb tööle, on väga tõenäoline, et nakkusahelad lähevad edasi," lausus Fischer ja lisas, et toetab karantiininõude kehtestamist vaktsineeritud inimestele, kelle pereliige on nakatunud.

Rääkides koroonahaigete haiglaravi vajadusest, ütles ta, et juba järgmisel nädalal võib haiglaravi vajada 700 koroonapatsienti. Fischer rõhutas, et isegi kui nakatumine pidurdub, võib veel mõnda aega jätkuda haiglaravi vajajate kasv.

Kui stabiliseerumist ei tule soovitab teadusnõukoda meelelahutuse täielikku sulgemist

Teadusnõukoda on valitsusele teinud ettepaneku jälgida nädala jooksul kehtestatud kontrollimeetmete mõju nakatumisele ja haiglate

koormusele ja kui stabiliseerumist ei toimu, siis rakendada rangemad piirangud, sealhulgas meelelahutuse täielik sulgemine ja piirata inimeste liikumist.

Teadusnõukoda soovitab ka leibkondliku lähikontaktsuse korral rakendada karantiininõudeid ka vaktsineeritud inimestele (v.a need, kes on saanud viimase kolme kuu jooksul teise doosi või tõhustusdoosi või põdenud PCR-ga kinnitatud COVID-19 haigust).

Teadusnõukoda toetab vaktsineerimata ja läbipõdemata kooliõpilaste kiirtestimist, mida teha võimalusel kodus ning soovitab koolide või klasside kaugõppele suunamisel lähtuda nakatumiste hulgast koolis, võttes

arvesse ka vaktsineeritute hulka ning nakatumise taset kogukonnas või klassis.

Teadusnõukoda soovitab kiirendada tõhustusdooside manustamist kõikidele selleks kvalifitseeruvatele inimestele. Endiselt on kriitilise tähtsusega seni veel vaktsineerimata inimeste kaitsmine vaktsiinidega.