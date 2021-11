Isamaa, EKRE, Keskerakond sõlmisid koalitsioonileppe Elva valla juhtimiseks

Koalitsioonilepinguga on seatud peaeesmärkideks Elva vallas palju kõneainet pakkunud ujula ehitamine spordihoone juurde, Verevi järve kaitse ja avalike ametikohtade depolitiseerimine. Lasteaia kohatasu vabastus, samuti pensioniealiste sünnipäevatoetus viiakse sisse järgmisel aastal. Alguskuupäev selgub 2022. aasta vallaeelarve menetlemise käigus.

Koalitsioonilepingu järgi saab Isamaa vallavanema, ühe abivallavanema ja vallavolikogu kolme alalise komisjoni esimehe positsiooni. EKRE täidab vallavolikogu esimehe, ühe abivallavanema ja vallavolikogu kahe alalise komisjoni esimehe positsioonid. Keskerakond täidab vallavolikogu aseesimehe ja vallavolikogu kahe alalise komisjoni esimehe positsioonid. Seega väheneb vallavalitsuse liikmete arv praeguselt viielt liikmelt kolmele.

"Koalitsioonileping lähtub ambitsioonikast eesmärgist hoida inimesi Elva vallas. See eeldab iga vallaelaniku rahulolu elukeskkonnaga, millega asume tegelema koheselt. Sellele baasile toetuvad omakorda arenguhüpped, mille toob kaasa ujula ehitamine ja muud investeeringud," rääkis läbirääkimiste Isamaa delegatsiooni juht Juhani Jaeger.

EKRE esindaja Aivar Õuna sõnul on oluline tuua kohalike küsimuste otsustamine valla piirkondade elanikele lähemale. "Äärealad on vallale sama olulised kui vallakeskus. Selleks, et piirkondades ei süveneks mahajäetuse tunne, on uus vallavõim kindlasti inimestele lähemal ja kuulab meie inimesi," lubas Õun.

Keskerakonda läbirääkimistel esindanud Peeter Laasik märkis, et valija ootus valla juhtimise muutumisele on silmnähtav. "Täna allkirja saanud koalitsioonilepinguga valla juhtimine uueneb. Meie eesmärk on toetada eakaid sünnipäevatoetusega ja noori peresid nii lasteaia kohatasu kaotamisega, kui ka Käärdi lasteaia ehitamisega," rõhutas Laasik.

17. oktoobril lõppenud kohalike omavalitsuste volikogude valimised võitis Elva vallas Isamaa, saades 29-liikmelises volikogus kaheksa kohta. EKRE-l on mandaate seitse ja Keskerakonnal kaks. Uus volikogu koguneb pärast valimistulemuste ametlikku kinnitamist esimesele koosolekule, kus valitakse volikogu esimees.