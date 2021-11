Kadai: Eestis on testimisega natuke üle võlli mindud

"Meil on seni testimisega natuke üle võlli mindud. Ses mõttes, et me testime kõiki, kel on sümptomid, aga sageli ka sümptomiteta inimesi," rääkis Kadai pikemas usutluses Postimehele.

Ta tõi näiteks Soome, kus on antud ametlik soovitus, et vaktsineeritud ja vist ka läbi põdenud inimesi ei tasu isegi sümptomite korral testida.

"Ehk et kui inimesel tekivad sümptomid, peab ta käituma nii, nagu peabki käituma – hoiab ennast ja hoiab teisi. Aga ei pea ilmtingimata minema testima."

Kadai lisas, et lihtsalt ulatuslik sümptomiteta inimeste testimine on väga küsitav tegevus - isegi kui põhjendada seda viiruse varjatud leviku tuvastamisega, siis sedasi ei ole võimalik tõsimeeli kogu viirust üles otsida, välja juurida ja tõrjuda.