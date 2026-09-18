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Reuters: AfD ja Venemaa valmistavad ette kõnelusi gaasi tarnimiseks Saksamaale

Välismaa
AfD juhid Alice Weidel ja Tino Chrupalla
AfD juhid Alice Weidel ja Tino Chrupalla Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Välismaa

Venemaa president Vladimir Putini majandusvaldkonna erisaadik ja Saksamaa parempopulistliku erakonna AfD juhtkond alustasid ettevalmistusi järgmisel aastal toimuvaks kohtumiseks. Kõneluste eesmärk on taastada gaasitarned Saksamaale, rääkisid kaks plaaniga kursis olevat allikat Reutersile.

Väidetavalt võib kohtumine toimuda juba märtsis.

Ühe allika sõnul osaleksid kohtumisel Putini lähikondlane ja Venemaa riikliku investeerimisfondi juht Kirill Dmitrijev ning AfD kaasesimehed Alice Weidel ja Tino Chrupalla.

Enne 2022. aasta Venemaa täiemahulise Ukraina-vastase sissetungi tõttu kehtestatud sanktsioone tarnis Venemaa üle kolmandiku Saksamaa toornaftast ja enam kui poole maagaasist.

Allika sõnul toimuks kohtumine vaid juhul, kui Venemaa ja Ukraina on esmalt rahuraamistikus kokku leppinud.

Korraldajad loodavad tuua ühe laua taha AfD, Venemaa ja Ameerika Ühendriigid.

Tippkohtumise võimalike toimumispaikadena nähakse Iisraeli, Araabia Ühendemiraate või Indiat.

Juunis Reutersile antud intervjuus toetas Weidel Vene nafta- ja gaasiboikoti lõpetamist, et turgutada Saksamaa kiratsevat majandust.

Dmitrijev osales sel kuul Moskvas toimunud kohtumisel USA esindajate Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga. Allika andmetel loodavad korraldajad, et ka Witkoff ja Kushner osalevad ka eelseisval kohtumisel, kus arutatakse Nord Streami gaasijuhtmete taaskäivitamist.

Üks USA kõrge ametnik kinnitas aga Reutersile, et Witkoffi ja Kushnerit pole plaanitavast tippkohtumisest teavitatud ega sinna kutsutud.

Kuna AfD ei kuulu valitsusse, oleks säärane kohtumine eelkõige sümboolne. 

Ettevalmistused osutavad aga Saksamaa poliitilise süsteemi haprusele. Peavooluerakondade pikaajaline keeldumine parempopulistidega koostööd teha on AfD valimisedu tõttu proovile pandud.

AfD saavutas hiljuti märkimisväärse võidu Saksi-Anhalti liidumaa valimistel. 

Pühapäeval seisab ees uus proovikivi Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valimistel. Just seal liidumaal jõuavad Saksamaale ka Venemaa Nord Streami gaasijuhtmed.

Saksamaal on olnud raskusi toibuda šokist, mille põhjustas merealuste Nord Streami gaasijuhtmete töö katkemine. Osa torudest sai 2022. aasta septembris toimunud plahvatustes tugevalt kannatada.

Igasugune katse taastada Venemaa gaasitarned või käivitada uuesti Nord Stream tekitaks aga teravat vastuseisu nii Saksamaal kui ka liitlaste, eriti Ida-Euroopa riikide seas.

Kantsler Friedrich Merzi juhitavate kristlike demokraatide ridadesse kuuluv parlamendiliige Roderich Kiesewetter sõnas, et AfD kohtumine võib julgustada ka tema erakonnakaaslasi, kes pooldavad Vene gaasi ostmist.

"AfD on asunud Venemaa poolele ning on valmis reetma nii Ukrainat kui ka Saksamaad. Venemaa kasutab energiat ja eriti Nord Streami sõjalisel eesmärgil hübriidrelvana. Nord Streami taasavamine oleks Euroopa julgeolekule katastroofiline ning isoleeriks Saksamaa," ütles Kiesewetter.

AfD on nimetanud oma üleskutset Vene gaasitarnete taastamiseks pragmaatiliseks. Weideli sõnul on "odav energia Venemaalt" Saksamaa edu saladus.

Ühe allika sõnul loodab AfD kohtumisega tõestada oma välispoliitilist pädevust ning heita valitsusele ette tegevusetust kõrgete energiahindadega tegelemisel.

Saksamaa toetus Ukrainale tekitab ühiskonnas üha enam lõhesid.

Suhted Venemaaga on olulisemad riigi idaosas, mis oli kuni Berliini müüri langemiseni nõukogude võimu all. Sealne elanikkond suhtub Venemaasse sageli poolehoiuga ning on kriitiline Saksamaa sõjalise kaitsja ehk Ameerika Ühendriikide suhtes.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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