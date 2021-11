Kell 20 "UV faktor": kas valitsus juhib kriisi või valitseb juhtimiskriis?

Aina enam kõlab arvamusi, et koroonakriisi juhtimine ja haldamine on ebaõnnestunud: ühiskond – alates riigikontrolörist lõpetades Põlva kriisijuhtidega – on valitsuse tööga rahulolematu. ETV saade "UV faktor" uurib täna, kas valitsus ikkagi juhib kriisi või valitsebki juhtimiskriis.