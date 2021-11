Vene turistid käivad keerulist piiriületust trotsides Eesti ravispaades

Vene turismi elavnemise põhjuseks oli töövaba nädal, mis kestis Venemaal 30. oktoobrist 7. novembrini ja mille abil püüti riigisiseselt koroonaviiruse levikut piirata. Samas kasutasid paljud Venemaa elanikud töövaba nädalat reisimiseks, muu hulgas spaapuhkuseks.

"Inimesed on väsinud ja nad tahavad riigist välja saada. Ja see, et hetkel on võimalik kliente, kellel on Sputniku vaktsineerimiskuur lõppenud, vastu võtta, see on positiivne. Julged inimesed, kes julgevad riskida, sest piiriületus on alati olnud riski küsimus, jõuavad meie juurde," rääkis Narva-Jõesuu ravispaa tegevjuht Karina Küppas.

Spaadele teeb Vene klientide tagasitulek vaid rõõmu, kuid võrreldes Covidi-eelse ajaga pole nende arv siiski suur. Näiteks Narva-Jõesuus ravispaas käis novembri esimese nädala jooksul vaid 125 Vene turisti. Toila spaas, kus tavaliselt puhkas keskmiselt 60-70 Vene turisti päevas, oli neid kaks korda vähem.

"Pigem takistabki mitte Eesti piir, aga Vene piir, kuna Venemaa laseb Venemaalt välja inimesi ainult ravieesmärgil ja kuna me oleme ravispaa, siis me saame pakkuda nendele ravipaketti. Ma arvan, et siin ongi pigem takistus Vene piiril, mitte Eesti piiril," selgitas Toila Spa Hotelli müügiosakonna juhataja Anneli Põdra.

Kui Eesti hoiab vaktsineeritud turistidele piiri avatuna, siis Venemaa kodanik pääseb oma riigist vabalt välja kas laeva või lennukiga, kuid maismaapiiri ületamiseks peab olema mõjuv põhjus, näiteks töö, õpingud, lähisugulaste külastamine või ravile sõit, kuid mitte turism. Eesti ravispaad on omamoodi aknaks, mis võimaldavad vaktsineeritud turistil ravieesmärgil Eestisse pääseda.

"Meil viibivad nad alates kolmest ööst, see on minimaalne pikkus, mis nad saavad viibida ja nad tulevad ikkagi siia ravipaketiga puhkama ja veidi tervist turgutama," ütles Põdra.

Anneli Põdra sõnul kontrollib Toila spaa enne Vene turistide spaasse lubamist nende koroonapasside kehtivust. Narva-Jõesuu ravispaa teeb lisaks ka teste.

"Tõend peab olema. Ja siis me tegime veel kiirteste kohapeal. See oli meie soov, et kindlustunne oleks suurem, et keskkond oleks turvaline," lisas Küppas.

Järgmist suuremat Vene turistide lainet võiks Ida-Viru ravispaadesse oodata aastavahetusel, kuid kõik oleneb sellest, millised piirangud Eestis aastavahetusel kehtivad.