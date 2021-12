Pärnu spaades on aastavahetusel täismaja

Tervise Paradiisis on praegu rahvast väga palju ja ka aastavahetuseks broneeriti seal juba detsembri alguses kõik kohad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Raske aasta soovitakse rõõmsas meeleolus ära saata. Suurt prallet polnud võimalik ette valmistada, kuna polnud teada, kui kaua pidu kesta võib. Muutus siiski tuli.

"Meie puhul on see mõnevõrra pidulikum õhtu. On meie erimenüü mõlema spaahotelli restoranides Kuu ja Purpur. Ning meie buffet-õhtusöögid on mõlemad pidulikud ja pikendatud ajakavaga. Meil mõlemasse oli ka planeeritud elav muusika, aga praegust aega iseloomustab väga hästi see, et viimase tunni jooksul me oleme saanud mõlemalt esinejalt teate, et nad on jäänud haigeks," rääkis Tervis Spaa Grupi juht Jaan Ratnik.

Ratnik ütles, et aasta oli hull. "Ta on olnud ehk juuksekarva võrra parem eelmise aastaga võrreldes ja siin on olnud hetki, kus on olnud positiivsed märgid õhus ja tekkinud lootus, et äkki nüüd hakkab minema. August, september, oktoober me nägime juba välisgruppe Rootsist ja Soomest mõningaid," kirjeldas ta.

Estonia Spaahotellide juhi Andrus Aljase hinnangul tegi keerulise aasta pisut talutavamaks see, et suvi oli hea.

"Kui siin koroonaolukord paremaks läks, hakkas ka soomlane tagasi tulema, kes tänaseks on jällegi kahjuks ära kadunud. Aga vähemalt selle aasta lõpetame positiivsel noodil, sest täna on kliente majas päris palju ja võime loota paremat. Saame korraliku peo ära pidada. Loomulikult on meil inimeste arvu piirangud ja vaatame, et see pidu väga ülekäte ei läheks," rääkis Aljas.

Viikingis saadetakse aasta ära tagasihoidliku peoga.

"Aastavahetus on meil planeeritud traditsiooniliselt, me suurt aastavahetuse pidu ei ole teinud, pakume pidulikku õhtusööki kuuest üheksani ja väike taustamuusika. Nagunii meil terve majatäis ei mahuks siia õhtust sööma. Enamus läheb linna sugulastele külla, linna peal olevatele üritustele - pigem selline tagasihoidlikum," ütles Viikingi tegevdirektor Kairi Lusik.