Ida-Virumaa keskendub Vene turistide asemel lätlastele

Ida-Viru turismiklaster leidis Vene turistile asenduse hääletamisega. Valida oli kolme suuna seast: Läti, Soome või siseturist. Napilt võitis Läti, kuid täielikult see Vene turisti Ida-Virumaal ei asenda.

"Seda on võimalik asendada ainult Eesti peamise välisturuga, milleks on Soome turg. See ei käi kiiresti, sellega me olime juba alustanud. Täna me otsustasime, et võtame Vene turu maha oma turgude hulgast ja tegeleme lisaks Soomele selle asemel Läti turuga," selgitas Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Hotell Narva toetab Läti suunda. Varem on nad omal käel otsinud turiste Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Skandinaaviast.

"See on väga suurepärane otsus, sest ise meie hotell ei tee selliseid samme Läti suunale. Klastri abil saame uued kliendid," sõnas hotelli juht Vladimir Aret.

Toila Spa Hotell keskendub eeloleval suvel siseturistile, kuna Läti on Toilast liiga kaugel. Soome on lähemal, kuid Soome turu vallutamine võtab aega.

"Soomlaste hulgas hakkab ära kaduma raviturist, ravispaa turist. Soomlased soovivad ka juba rohkem ringi reisida, paaripäevaseid reise teha. Panustame ka sellistele gruppidele, aga see töö võtab ka aega," selgitas Toila Spa Hotelli müügiosakonna juht Anneli Põdra.

Kolm aastat tagasi oli Vene turistide osakaal Ida-Virumaal veidi üle neljandiku. Pärast sõja algust Ukrainas langes Vene turism maakonnas pea 90 protsendi võrra.