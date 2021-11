Rahandusminister: inimesed peavad hinnatõusu ajal oma tarbimist kohandama

Inflatsioonist rääkides sõnas Pentus-Rosimannus, et see püsib ka järgmisel aastal, kuid praegu ei ole veel selle seitsme-kaheksaprotsendilist kasvu näha.

"Mis kogu palga olukorda puudutab, siis see otsus, et üle välja palgarallit avalikus sektoris ei tule, tähendab, et kõige tundlikumate sekotrite palgakasv on märkimisväärne," ütles rahandusminister.

Pentus-Rosimannus viitas, et päästjate palgad tõusevad tuleval aastal 12 protsenti ning õpetajate ja kultuuritöötajate palgad üle seitsme protsendi.

Inimesed peavad oma tarbimist kohandama

"Tuge on vaja ikkagi eelkõige nendele, kellel praegu on väga keeruline," selgitas Pentus-Rosimannus saates "Otse uudistemajast", miks valitsus elektri käibemaksu langetama ei peaks. Ta lisas, et poleks õiglane jagada raha võrdselt jõukatele ja hädasolijatele: seeläbi saaksid kõige suurema toetuse jõukad ja suurimad tarbijad ning see ei ole mõistlik.

Samas möönis Pentus-Rosimannus, et elektrihind on väga kõikuv ning kui praegune hinnatase püsib väga pikalt, tuleb esmases järgus üle vaadata kõik plaanitud kulud ja otsida, kus saab kulusid ümber jagada.

"Tarbimise kohandamine seisab ees kõigil," sõnas rahandusminister.

Pentus-Rosimannus hindas normaalseks, et inimesed hakkavadki vähem tarbima ning kaaluvad hoolikamalt, millal elektrit tarbida.

Rahandusminister tõi välja, et septembri seisuga oli riigieelarvesse laekunud juba 100 protsenti planeeritud juriidiliste isikute tulumaksust.

Pentus-Rosimannuse sõnul ei ole valitsuses lõhet Reformierakonna ja Keskerakonna ministrite vahel, kus ühed sooviksid justkui rohkem kulutada ja teised enam kokku hoida. Küll aga jagus tal kriitikas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti suunal, kes ministri hinnangul paistab pidevalt silma otsustega, mis lähevad vastuollu valitsusega. "Seekord on kannatajaks lapsed," ütles Pentus-Rosimannus.