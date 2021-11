Koolid-lasteaiad hakkavad saama infot positiivse testi andnud lapse kohta

Valitsus kiitis heaks korralduse, mille järgi saavad koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused terviseametilt infot lapse kohta, kes on andnud positiivse PCR-testi tulemuse, et oleks võimalik tuvastada temaga koolis või lasteaias kokku puutunud inimesed.

Terviseamet edastab vastavad andmed üksnes haridusasutuse juhile või tema määratud inimesele ning kutseharidusasutuse või üldhariduskooli puhul ka koolitervishoiuteenuse osutajale. Nende andmete järgi saab haridusasutuse juht või tema määratud inimene teavitada nakatunud lapsega kokku puutunud inimestest terviseametit, kes määrab lähikontaktsed, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Korraldus jõustub järgmise nädalal esmaspäeval, 15. novembril.

Praegu annab terviseamet koolidele ja lasteaedadele üksnes info, et teatud klassis või rühmas on positiivse testitulemuse saanud inimene. Kuna nakatunu isik pole teada, ei ole koolil praegu ka võimalik välja selgitada temaga kokku puutunud inimesi. Ainus võimalus on loota, et nakatunu või tema seaduslik esindaja edastab ise koolile vastava informatsiooni.

Sellises olukorras võib koolis tekkida soodne pinnas viiruse levikuks, teisalt on võimalik, et lähikontaktsete ring määratakse põhjendamatult laiana, mistõttu laienevad piirangud ka neile, kel pole nakatunuga puutumust olnud.