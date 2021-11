Kallas: kella 23 piirang ei kehti tingimata 10. jaanuarini

Rotermanni kvartalis asuva restorani R14 juhataja Anatoli Rjabov ütles, et nemad kontrollivad piirangute kohta antavat infot pidevalt ning kui millestki täpselt aru ei saa, teevad igaks juhuks kõne terviseametisse. Rjabov ütles, et on olnud perioode, kus infot piirangute kohta tuli palju, kuid reeglid jäid segaseks.

"Kahjuks informatsioon muutus aeg-ajalt nii kiiresti, et isegi lause ülesehitust muudeti paar korda nädalas kindlasti," lausus ta.

Rjabov soovib, et reeglid oleksid üheselt mõistetavad. "Lihtsalt, konkreetselt – need saavad, need ei saa. Mis on kinnine üritus ja mis on avalik üritus ja nii ongi," ütles ta.

Aastavahetuse ja ka jõulupühade plaane restoranid veel paika pannud ei ole, sest valitsuse korraldusega peavad avalikud üritused lõppema hiljemalt kell 23. Peaminister Kaja Kallas ütles, et valitsuse korraldus, mille järgi peavad üritused lõppema kell 23, ei kehti tingimata 10. jaanuarini. 10. jaanuarini kehtib näiteks nõue asutustesse sisenemisel esitada vaktsineerimis- või koroona läbipõdemise tõend.

"See, mis puudutab õhtust kellaaega, see on piirang, mida iga kahe nädala tagant vaatame üle. Kui olukord läheb paremaks, viirus läheb alla, siis on võimalik piiranguid leevendada. Sellepärast see kella 23 piirang ei ole seotud 10. jaanauariga," lausus Kallas.

Peaministri sõnul on viiruse levik küll pidurdunud, kuid selge pole, kas see jätkub. Kui viiruse levik väheneb, siis vaadatakse korraldus üle.

"Meie otsused tuginevad kahele asjale. Esiteks tahame hoida ühiskonda avatuna ja teiseks tahame suurendada inimeste motivatsiooni vaktsineerida. Sellest lähtuvalt me oleme ka otsuseid teinud. Tõesti on soov, et kõik oleks lahtine nagu praegu ja inimesed saaksid käia, aga samal ajal vaktsineeriksid ja kaitseksid ennast ja teisi seeläbi," lausus Kallas.