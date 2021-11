Muuseumirahvas pahandab, et kulka sihtkapitali uude koosseisu nende esindajat ei nimetatud

Muuseumivaldkonna huvikaitseorganisatsioonid saatsid kultuuriminister Tiit Terikule kirja, milles väljendasid rahulolematust, et kultuurkapitali uude rahvakultuuri sihtkapitali koosseisu ei nimetatud mitte ühtegi muuseumivaldkonna spetsialisti.

Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali uue koosseisu kinnitas eelmine kultuuriminister Anneli Ott 3. novembril.

"On murettekitav, et uude rahvakultuuri sihtkapitali koosseisu ei ole nimetatud muuseumivaldkonna spetsialisti. /.../ Selle otsusega on muuseumivaldkond, kui kultuuripärandi (sh rahvakunsti ja -kultuuri) ja rahvusliku identiteedi säilitaja, uurija ja vahendaja jäetud põhjendamatult kõrvale oma valdkonna otsustusprotsessist," kirjutasid muuseumivaldkonna huvikaitseorganisatsioonide Eesti muuseumiühing juhatuse esimees Kerttu Männiste ja ICOM Eesti rahvuskomitee juhatuse esimees Agnes Aljas ühises kirjas.

Nad tõid välja, et mõlemad organisatsioonid esitasid kultuurkapitalile õigeaegselt oma kandidaadi, keda toetas ka Eesti folkloorinõukogu. Muuseumivaldkonna esindaja on kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali koosseisu kuulunud alates 1999. aastast.

Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital on oluliseks toetusmeetmeks Eesti muuseumides toimuvale uurimis-, eksponeerimis-, populariseerimis- ning haridustegevusele. 2021. aasta kolme taotlusvooru jooksul on rahuldatud enam kui 70 muuseumi taotlust üle-eestiliselt kogusummas ligi 180 000 eurot.

8. novembril avalikustas kultuurkapital sihtkapitalide uued koosseisud järgmiseks kaheks aastaks. Rahvakultuuri sihtkapitali uude koosseisu kuuluvad Jorma Sarv, Liina Veskimägi-Iliste, Marju Kõivupuu, Piret Voolaid, Raul Talmar, Tarmo Kivisilla ja Tiina Tegelmann.

Lisaks muuseumivaldkonna kahele huviorganisatsioonile on pöördumisele alla kirjutanud ka SA Eesti Kunstimuuseum, SA Narva Muuseum, SA Eesti Meremuuseum, SA Eesti Vabaõhumuuseum, Tallinna Linnamuuseum, Tartu Linnaajaloo Muuseumid (Tartu Linnamuuseum), Eesti Tervisemuuseum (SA Eesti Tervishoiu Muuseum).