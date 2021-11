Lätis saab vaktsineerimistõendi võltsija aastaks vangi panna

Läti politseil on andmeid, et võltsitud vaktsineerimissertifikaadi võib saada 400 euroga. Üks avalikkuseni jõudnud juhtumeid puudutab neljaliikmelist meditsiinitöötajate rühma Riias, kellest üks on perearst.

Niisiis on kasutusel sertifikaate, mis on küll väljastatud tervishoiutöötajate poolt ja vaktsineerimise fakt on kantud ka andmebaasi, kuid tegelikult pole serifikaati omav ja kasutav inimene ühtki kaitsesüsti saanud. Tavaliselt tuleb võltsing välja haiglas, kus koroonahaiguse põdemine kulgeb arstide arvates raskemalt ja teistmoodi, kui vaktsineeritu puhul olla võiks. Mõnel puhul on sugulased alles oma lähedase tervise olulise halvenemise järel tunnistanud, et tegelikult ta valetas vaktsineerimise kohta.

Läti terviseministeerium pidas hädavajalikuks võltssertifikaatide andjate ja kasutajate karistusi karmistada.

Kriminaalkaristusest on võimalik pääseda, kui võltssertifikaadi omanik ise oma viga tunnistab ja aitab kaasa asjaolude selgitamisele. Heakskiidetud seadusemuudatused karmistavad vastutust ka nii-öelda meelehea pakkumise eest. Ja jutt ei käi mitte ainult koroonasertifikaatidest, vaid kehtib kõigi kaitsesüstide puhul.

Palju Lätis võltssertifikaate ringleb, ei tea ilmselt keegi, kuid politseil on tulnud tegelda juba kümnete juhtumitega.