Poola piirilinn peab oluliseks põgenikele inimliku abi andmist

Lisaks karmidele kaadritele Poola-Valgevene piirilt on sel kriisil ka teine nägu. Paljud poolakad püüavad omalt poolt teha, mida saavad, et kuidagigi leevendada humanitaarkriisi.

Michalowo linnakene on loonud sellise keskuse, kuhu inimesed üle Poola saadavad hädalistele vajalikke asju ja teevad annetusi. Riiulitäied on näha ka väga väikestele lastele mõeldud kraami.

"Mähkmed, tekid. Enamus asju läheb pidevalt välja, aga uued tulevad iga päev kogu aeg juurde," rääkis Michalowo abilinnapea Konrad Sikora.

Kui algselt lõi linn abipunkti kohalikku tuletõrjekomandosse neile põgenikele, kes olid üle piiri tulnud ja sõna otseses mõttes uksele koputasid, siis nüüd on piir rohkem kinni ja abi läheb pigem neile, kelle piirivalve on kinni pidanud, haiglatesse ja põgenikekeskustesse.

"Me ei kutsu neid siia elama. Me ei loo siia pagulaskeskusi. Me lihtsalt päästame elusid, anname uued riided, toidame neid, anname midagi sooja juua. See on lihtsalt normaalne inimlik tegevus," sõnas Sikora.

Michalowo on piiriäärse piirkonna üks jõukamaid omavalitsusi. Iseseisvuspäeva puhul ehtis linnakene end puna-valgete lipuvärvidega. Inimeste arvamused toimuva kohta on siin mitmesugused.

"Meil on siin rahulik," ütles kohalik Janek. Tema sõnul on abi andmine alati õige.

"Jumal tänatud, et meil on siin politsei, sõjavägi ja nad kaitsevad meid nende inimeste eest, kui viisakalt väljenduda. Enamus meist on nende vastu, nagu inimesed omavahel rääkides ütlevad. See olukord teeb meile muret, meie jõuametid peavad nendega radikaalselt ringi käima," rääkis üks kohalik proua, kes soovis jääda anonüümseks.

"Neid väikseid lapsi tuleb aidata, leian mina," rääkis kohalik Piotr. Et konflikt võiks viia sõjani Valgevenega, ta ei arva.