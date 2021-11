USA mõistis hukka Venemaa ohtliku raketikatsetuse Maa orbiidil

USA teatel katsetas Venemaa satelliidivastast relva (ASAT).

"Venemaa viis täna hoolimatult läbi destruktiivse katsetuse lastes raketi ühe oma satelliidi pihta," ütles Price pressikonverentsil.

"Siiani on katse käigus tekitatud üle 1500 jälgitava prahiobjekti ja tohutu hulk väiksemat prahti, mis ohustas kõigi rahvaste huve Rahvusvahelises Kosmosejaamas (ISS)," rääkis Price.

Siiski selgus, et praht ei satu jaama marsruudile.

"See oli puhtalt sõjaline katse ehk niiöelda mõõgatäristamine ja seda poleks tohtinud teha. Üha enam kosmosetehnoloogiaga tegelevaid inimesi usub, et orbiidil on juba liiga palju prügi. Selle tahtlik lisamine on andestamatu," ütles Harvardi ülikooli astronoom Jonathan McDowell.

USA Kosmoseagentuuri NASA juht Bill Nelson väljendas samuti nördimust seoses Venemaa raketikatsetusega, mis tekitas prahipilve ja hirmutas Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) pardal olnud astronaute.

"Kosmoselendude pikka ajalugu arvesse võttes tundub mõeldamatu, et Venemaa ohustaks mitte ainult USA ja rahvusvahelisi partnerastronaute kosmosejaama pardal, vaid ka nende endi kosmonaute ning Hiina kosmosejaama pardal olevaid taikonaute," sõnas Nelson.

ASAT-tehnoloogia on vaid üksikutel riikidel. Teadaolevalt on oma satelliite hävitanud USA, Venemaa, Hiina ja India.

Maa ümber tiirleb üle 4500 satelliidi ja pidevalt plaanitakse tuhandeid uusi starte.