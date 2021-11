Algas Põltsamaa lossikompleksi põhjalik rekonstrueerimine

Osaühingu Tarrest LT töömehed alustasid konvendihoone varemete puhastamisest, värvavamajas, kuhu tuleb külastuskeskus, valmistutakse juba põrandate ning vahelagede valamiseks ja ka katusetöödeks.

"Kõige keerulisem on uus ja vana kokku viia – lahendada ära kõik konstruktiivsed sõlmed ja seda koostöös muinsuskaitsega, mida lubatakse teha, mida mitte," lausus Tarrest LT projektijuht Uku Villems.

Tellija, Põltsamaa Vallavara juhatuse liige Lembit Paal ütles, et külastuskeskus valmib järgmise aasta juulis, aasta hiljem lõpevad tööd konvendihoones, kuhu rajatakse korruseid ühendavad galeriid ja pääs lossitorni vaateplatvormile.

"Torn saab ajaloolise kupli, nii nagu see omal ajal sajandivahetusel oli. Kõik lossi müürid saavad kindlustatud, et vältida müüride lagunemist. Täna meie oma töömehed vahetavad Meistritemaja katust, püüame avatäited ära vahetada, fassaadid korda teha. Ja loodetavasti leiame vahendeid ka laululava ehituseks siia lossihoovi," rääkis Paal.

Töödeks kulub kolm miljonit eurot, millest 2,5 miljonit saadi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, ülejäänu Põltsamaa valla eelarvest. Suur uudis on see, et järgmisena tahetakse konvendihoone katuse alla viia.

"Eeldatavasti võiks see katus minna maksma kuskil 300 000 eurot. Oleme teinud ka taotluse muinsuskaitseametile ja kui me tõesti ametist märkimisväärse toe saame, siis ma usun, et ka vald leiab selle ülejäänud raha," lausus Paal.

Paal rõhutas, et kuigi esialgu võetakse ette konvendihoone müüride rekonstrueerimine, loob püsiv katus võimaluse hakata unistama ka rokokoosaalide taastamisest. Kuigi muinsuskaitse vanade hoonete taastamist praegu õigeks ei pea, on Paal kindel, et ka see suhtumine võib muutuda.