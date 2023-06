Põltsamaa lossikompleks on pärast ehitustöid taas avatud

Pärast pea neli aastat kestnud ehitustöid on Põltsamaa lossikompleks külastajatele avatud. Tänu restaureerimisele on taas kasutusele võetud kompleksi kaks ajaloolist hoonet, korrastatud on ka lossihoov ja rajatud uus laululava.

Põltsamaa lossi väravahoone ja konvendihoone seisid varemetes ligi 80 aastat, aga on nüüd saanud uue alguse. Just konvendihoone taastamine oli kogu projekti keerulisim osa, sest neli aastat tagasi oli see kehvas ja lausa ohtlikus seisus.

"Müürid olid väga lagunenud, lossitorn, seitse korrust, kive langemas. See on olnud ehitajatele väljakutse ja meile kõigile," rääkis Põltsamaa Vallavara juhatuse liige Egle Oja.

"Kui me 2020. aastal alustasime selle varinguprahi koristamisega, siis kohati oli seda ladestunud siia neli-viis meetrit. See oli üsna märkimisväärt töö ja suve jooksul me vedasime siit välja umbes poolteist tuhat tonni ehitusprahti ja teist poolteist tuhat tonni materjali taaskasutuseks," selgitas Põltsamaa Vallavara juhatuse liige Lembit Paal.

Lossitorni tippu ehitatud vaateplatvormist avaneb uhke vaade ümbruskonnale.

Väravamaja on saanud külastuskeskuseks, kus saab tutvuda lossikompleksi seitsme ja poole sajandi pikkuse ajalooga.

"Lisaks ajaloolistele hoonetele on korrastatud ka 1980. aastatel ehitatud restoranimaja, muuseumihoonet ja õueala. Muidugi üks väga oluline osa sellest protsessist on ringmüüri konserveerimine. /.../ Kogukonna jaoks on see kindlasti üks ammuse unistuse täitumine – palju oleme kuulnud siin sõnu, et kas meie silmad siin enam selle lossi taastamist näevadki," rääkis Egle Oja.

Põhjaliku renoveerimiskuuri on läbinud ka veinikelder. Kolme ja poole aasta jooksul on kogu kompleksi ehitusse panustatud 4,6 miljonit eurot, ent siiski jäid nii mõnedki soovitud plaanid rahapuuduse tõttu ära.

"Siin õues oli kena sammasgalerii, uusarenduse plaani järgi terasest, aga kahjuks pidime sellest plaanist loobuma," sõnas Paal.

"Meie lähim eesmärk on ikkagi projekteeritud osa, kus lisaks konvendihoonele on ka käiguteed ja on võimalus külastajal liikuda ümber ringmüüri. Kõigi algselt projekteerimisest välja jäänud tööde maksumus oleks ilmselt umbes kolm miljonit eurot tänastes hindades. Püüame siis selle raha ka kunagi kuskilt leida," rääkis Paal.

Laupäeval oli uuenenud kompleksil ka esimese proovikivi, sest lossihoovi vastvalminud laval toimus Jõgevamaa laulu- ja tantsupidu.