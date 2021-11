Tartu raekoja platsile seati üles jõulukuusk

Jõulukuusk saabus Tartusse ligi 80 kilomeetri kauguselt Koloreino külast Võrumaal. Saabunud kuuse puhul olid linnaelanikele eriti sümpaatsed käbid.

"Väga uhke, eriti käbid seal otsas, see on väga uhke kuusk," rääkis kohalik Anne. Pandeemia aegu tänavu veel jõulumeeleolu tekkinud ei ole, kuid linna ehtiv kuusk toob seda kindlasti juurde, ütles ta.

"Eelmine aasta eriti, kui ma nägin tervet seda protsessi, kui see tuli. See on väga hea algus, kui siin need järgmised asjad ka paika saavad, liuväljak ja see jõuluküla, siis on ideaalne," rääkis tartlane Triin.

Ligi kümnest võimalikust valikust mängis täna saabunud jõulupuu kasuks nii selle asukoht kui ka välimus.

"See kuusk kasvas talu õues ja ta põhimõtteliselt jääb ette ehitusele, nii et ta oleks pidanud igal juhul maha minema," rääkis Tartu linna haljastuse peaspetsialist Inga Kiudorf kuuse päritolust.

Lisaks jõulukuusele tuleb sellel aastal raekoja platsi ka nii uisuväljak kui ka valgusküla koos põhumaja, loomakarussellide, akvaariumimajakese ja palju muuga.

Esimest korda on nii uisuväljaku kui ka valgusküla ehitamisel abiks ka NATO liitlaste ohvitserid. Briti sõduri Beni sõnul toob selline tegevus mugavustsoonist välja. "Varasemalt oleme me küll mitmesuguseid asju ehitanud, kuid mitte kunagi ei uisuväljakut ega ka jõululinna. Ma loodan, et saame selle reedeks valmis," ütles ta.