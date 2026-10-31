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Pilving: kumminuiadega ei saa Poola õigusriigi probleemi lahendada

Välismaa
Foto: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving ütles, et konflikti Poola Konstitutsioonikohtu ümber kumminuiadega lahendada ei saa ning vaja oleks leida leerideülene kompromiss.

Pilving ütles ERR-ile, et reedeseid sündmusi ei saa mustvalgelt nimetada ei õigusriigi taastamiseks ega ka põhiseaduse rikkumiseks. Ta lisas, et toimuv konflikt on ülimalt kahetsusväärne ja viimane, mida Poolas ja meie regioonis praegu vaja on.

"Ühest küljest on fakt, et Euroopa Kohus – mitte ainult ühes lahendis, aga mitmes lahendis – on viidanud nendele probleemidele kohtu sõltumatusega, kaasa arvatud tunnistas eelmise aasta detsembris Euroopa Liidu aluspõhimõtetega vastuolus olevaks Poola põhiseaduskohtu mehitamise viisi ja ka mitmed lahendid, kus Euroopa Liidu õigust ei ole Poola kohus pidanud ülimuslikuks, nii nagu see meie aluslepingutest tuleneb," rääkis Pilving.

"Ma ei saa loomulikult anda mingisugust hinnangut teise riigi valitsuse tegevusele Eesti kohtunikuna, aga ma olen skeptiline, et nüüd kumminuia ja kilpidega varustatud politseinikud suudavad selle õigusriigi probleemi lahendada, see pigem polariseerib ja eskaleerib konflikti veelgi," sõnas ta.

Pilving ei osanud tekkinud konfliktile lahendust pakkuda.

"Kui see lahendus oleks lihtne, ma usun, et see oleks juba leitud. Nagu ma skeptiliselt väljendasin, siis jõuga õigusriiki taastada ei saa. Siin ma tegelikult tsiteerin Varssavi Ülikooli professorit Maciaki. Selleks tuleb leida rahumeelne lahendus, sest täiendav polariseerumine võib lihtsalt kaasa tuua kaks paralleelset kohtukoosseisu, kes kumbki üksteise otsuseid ei tunnista ja kelle otsuseid poliitiline vastasleer ei tunnista, kui seda tehakse jõuvõtetega. Lahendus saaks olla leerideühene kompromiss, mille sisu peaks olema loomulikult poliitiliselt sõltumatu kohtu loomine," kommenteeris Pilving.

Poolas lahvatas reedel liberaalse valitsuse ja konservatiivse opositsiooni vahel terav võitlus konstitutsioonikohtu juhtimise üle, mis ajendas riigi konservatiivset presidenti oma välisvisiiti katkestama ja kiirkorras riiki naasma. Riigi kõrgeima kohtu juhi ametikohalt kõrvaldati tema toetatud parempoolne kohtunik ja selle asetäitja.

Reede hilisõhtul kogunes kohtuhoone ette sadu PiS-i toetajatest meeleavaldajaid, kes protestisid sellise pöörde vastu ning kohale saadeti rohkesti politseinikke. Parempoolsed poliitikud pidasid rahvale kõnesid, süüdistades Tuski valitsust kohtu vastu suunatud riigipöördekatses.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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