Iirimaa saadab inimesed koroonalaine tõustes taas kodutööle

Peaminister Micheal Martin tõdes telepöördumises, et riik on silmitsi järjekordse Covidi lainega ja peab viivitamatult tegutsema. "Meie nõuanne on praegu, et igaüks peaks töötama kodust, kui kohapeal viibimine just absoluutselt vajalik ei ole," lisas ta.

Martin märkis, et Iirimaa Covidi-passide skeem, mille aluseks on vaktsineerimine või viirusest paranemine, hõlmab nüüd seaduslikult kinosid ja teatreid, samas kui baarid ja pubid peavad südaööks uksed sulgema. Ta ütles ka, et tõhustusdoosi manustamist laiendatakse kõigile kaasuvate haigustega ja kõigile üle 50-aastastele inimestele.

Martini sõnul on tänavu vaid ühel korral olnud koronaviiruse tõttu haiglasse sattunute hulk kõrgem kui läinud nädalal.

Seda hoolimata asjaolust, et Iirimaal on üks maailma kõrgeimaid vaktsineerimismäärasid ehk täielikult poogitud on umbes 90 protsenti üle 12-aastastest.

Riik avati pärast 18 kuud väldanud lukustusmeetmeid täielikult uuesti alles 22. oktoobril.

Ametnikud registreerisid teisipäeval 4407 uut juhtumit, mis on rohkem kui eelmistel nädalatel. Samas kui umbes viie miljoni elanikuga riigis on viirusesse surnud kokku üle 5500 inimese.