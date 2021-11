Kreml: Saksa riigiameti otsus Nord Stream 2 osas ei olnud poliitiline

Bundesnetzagentur teatas teisipäeval, et peatab ajutiselt Vene-Saksa gaasitorule Nord Stream 2 tegevusloa andmise protsessi, sest esmalt peab selle operaatorfirma vastama Saksa seadustele.

"Sugugi mitte," vastas Peskov küsimusele, kas tegemist oli poliitilise otsusega.

"Antud juhul on selle kohta olemas protokollid, teatavad Euroopa seadusnormid ja operaatorettevõte on valmis täitma kõik seaduse nõudmised, et käivitada see kõigile tähtis projekt võimalikult kiiresti," selgitas Peskov.

Küsimusele, kas Venemaa võiks suurendada tarneid Euroopasse teiste torude kaudu, arvestades, et Nord Stream 2 tänavu käiku ei lähe, vastas Peskov: "Sõltub täiendavatest avaldustest ja Gazpromi võimalustest neid täita. See on gaasiostjate ja tarnija otsesidemete küsimus."

"Gazprom täidab seejuures olemasolevaid tellimusi ülitäpselt," lisas Peskov.