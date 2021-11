Nord Stream 2 sertifitseerimise peatamine tõstis Euroopas gaasi hinda

Saksamaa energiaturu reguleeriv asutus Bundesnetzagentur teatas teisipäeval , et peatas Nord Stream 2 torujuhtme operaatori sertifitseerimise.

"Nord Stream 2 torujuhtme operaatorit saab sertifitseerida ainult siis, kui see operaator on Saksa seaduste kohaselt juriidilisel kujul ümber organiseeritud," lisas asutus.

Euroopa gaasihinnad tõusid teisipäeval 10 protsenti. Investorid hoiatasid elektrikatkestuste eest, kui kontinenti peaks tabama keskmisest külmem talv, vahendas CNN.

"Kui meil tuleb Euroopas külm talv, võib Euroopas tekkida elektrikatkestusi," ütles investeerimisfirma Trafigura juht Jeremy Weir.

Venemaa väidab, et Nord Stream 2 torujuhe suurendaks gaasitarneid Euroopasse.

"Nord Stream 2 sertifitseerimise varajane lõpetamine aitaks olukorda jahutada," väitis oktoobris Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak.

Venemaa president Vladimir Putin välistas oktoobris, et Kreml kasutab gaasitarneid poliitilise relvana teiste riikide vastu.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson hoiatas esmaspäeval, et Euroopa Liit peab valima Ukraina ja Nord Stream 2 torujuhtme vahel.

"Kui me ütleme, et toetame Ukraina suveräänsust ja terviklikkust, siis ei tulene see sellest, et tahame olla Venemaa vastased. Me ei taha Venemaad strateegiliselt ümber piirata," ütles Johnson.

"Me toetame Ukrainat, kuna toetame demokraatiat ja vabadust. Ja kui meie Poola sõbrad palusid abi, et tulla toime piirikriisiga, siis me reageerisime kiiresti. Ma loodan, et meie sõbrad mõistavad peagi ees ootavat valikut. Kas suunata üha rohkem Venemaa gaasi uude torujuhtmesse või toetada Ukrainata ning seista rahu ja stabiilsuse eest," lisas Johnson.