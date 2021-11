Haapsalu sai jõulupuu

Läänemaalt Saunja külast pärit ligi 15-meetrine kuusk toodi keskpäeval Haapsalu lossiplatsile mööda remondis olevat ja muidu liiklusele suletud Posti tänavat, sest teistel vanalinna viivatel tänavatel oleks treileriga manööverdamiseks ruumi nappinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vihmasajus tõsteti kuusk lossiplatsil kraanaga püsti ja saeti maha alumised oksad, et puu lõpuks enam kui meetri sügavusele maapinda kinnitada.

Kuuse ehtimine seisab alles ees ning lisaks on plaanis ehitada puu ümber ka jõulumaa.

"Nägin kui teda toodi siia ja praegu paigaldatakse seda üles siia, tundub täitsa kena olema. Kui ta kaunistatud saab, siis arvan, et on ikka ilus. Haapsalus on alati väga ilusad jõulupuud olnud," ütles Tiina.

"Kuusepuu nagu kuusepuu ikka. Kui ta ehted külge saab, siis on tõenäoliselt kenam," sõnas Indrek.

"Esmamulje on väga hea. Ootasin kuuske juba ammu. See jääb täpselt meie töökoha ette ja sellisel hallil päeval on väga tore, kui midagi säravat sind ootab," ütles Aide.