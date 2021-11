Inimõiguste kohus: Eesti riik ei kaitse piisavalt advokaadi kliendisaladust

"Oleme korduvalt kritiseerinud advokaadibüroode ja advokaatide kergekäelist läbiotsimist ja kliendimaterjalide valimatut kaasaviimist," teatas Eesti Advokatuuri juhatuse esimees Jaanus Tehver. "Kliendi õigus advokaadiga konfidentsiaalselt, riigi sekkumiseta, nõu pidada on õiglase õigusemõistmise alus. Euroopa Inimõiguste Kohus kinnitas, et Eestis pole see seadusega piisavalt kaitstud."

Kuna Eesti seadused ei kaitse piisavalt advokaadi kliendisaladust, rikub Eesti inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8, otsustas kohus. See artikkel kohustab kaitsma inimesi riigi meelevaldse sekkumise eest eraellu ja sõnumisaladusse.

Kohtuotsus rõhutab, et Eesti seadused ei taga asjassepuutumatute klientide andmete kaitstust advokaadibüroo läbiotsimisel. Kohtu hinnangul ei kaitse Eesti seadused ka advokaadi teabekandjatest tehtud koopiate kaitstust kõrvaliste isikute eest. Lisaks puudub täielikult regulatsioon advokaadi teabekandjate läbiotsimiseks väljaspool advokaadibürood, näiteks kodus või autos.

Tehveri kinnitusel sõltub ümberkäimine kliendisaladusega advokaadibüroo läbiotsimisel kohtumääruse kvaliteedist ja menetlejate heast tahtest, kuigi peaks sõltuma seadusest.

"On olnud läbiotsimisi, kus kõrvaliste klientide andmete kaitsmise vajadusse on suhtutud suure tõsidusega," tunnistas Tehver. "Paraku oleme näinud ka juhtumeid, kus Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas tunnustatud põhimõtteid kutsesaladusega hõlmatud teabe käsitlemisel on lihtsalt ignoreeritud."

Advokaadi ja kliendi suhtluse saladus tagab Tehveri kinnitusel õigusriigi toimimise ja õiglase kohtumõistmise.

"See pole mingi advokaatide erisoov pättide puhtaksrääkimiseks," rõhutas Tehver. "Riigi hammasrataste vahele võib sattuda igaüks, nii põhjusega kui ülekohtuselt. Õigusriigis saab inimene end ülekohtu eest kaitsta kohtus, kuid inimene ei saa oma huvidele parimat võimalikku kaitset, kui ta ei julge advokaadiga avameelselt nõu pidada."

Advokatuur edastas sel nädalal justiitsministeeriumile kliendisaladuse kaitse eelnõu, mis tagab kliendi konfidentsiaalsete andmete parema kaitsmise.