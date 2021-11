Eesti saatkond Kanadas alustas tööd äsja renoveeritud hoones

Kolm aastat tagasi Eesti saatkonna jaoks Kanadas ostetud hoone renoveerimine Ottawas on lõpule jõudnud ning töö selles alanud.

"Sümboolselt töötab saatkond uues majas alates 1. juulist, mis on Kanada päev. Ametlik avamine sõltub olukorrast Kanadas, kuna COVID-19 piirangud on riigis endiselt väga ranged," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Angelika Lebedev ERR-ile.

Tema sõnul on tegemist Ottawa ühes vanimas ajaloolises piirkonnas Sandy Hill'is asuva 1875. aastal ehitatud ja muinsuskaitse all oleva hoonega. Sandy Hill on populaarne asukoht paljudele saatkondadele – Eesti saatkonnahoone vahetus läheduses asuvad näiteks Austria, Brasiilia, Horvaatia ja Poola saatkonnad. Südalinnast ida pool asuvas piirkonnas paikneb ka Ottawa ülikool.

Väliministeerium omandas hoone 2018. aasta veebruaris 868 000 euro eest, ehitustööd läksid maksma 1,83 miljonit eurot (2 598 898 Kanada dollarit) ning maja sisustamine 135 549 eurot.

Hoone suurus on 309 ruutmeetrit ning kinnistu, millel see paikneb, on 611 ruutmeetri suurune.

Põhjendades hoone ostmist 2018. aastal, ütles ministeeriumi tollane pressiesindaja Britta Tarvis BNS-ile, et senised Ottawa saatkonna rendiruumid ei vasta enam saatkonna vajadustele ja tänapäevastele julgeolekunõuetele ning on amortiseerunud. Seal puuduvad ka esindusruumid.

"Kaaludes erinevaid üüri- ja ostuvariante leiti, et pikaajaliselt on majanduslikult soodsam kinnisvara omada. Lisaks on omandis oleva pinna puhul paremad võimalused selle saatkonna vajadustele kohandamiseks," märkis ministeeriumi esindaja.

Ostetud hoone renoveeritigi täies mahus ja ehitati ümber saatkonna vajadustele vastavaks esindus- ja büroohooneks, ruumiprogramm muudeti saatkonnale sobivaks. Taastati hoone ajalooline sissepääsuosa ning täielikult kujundati ümber hoone hooviala, ütles Lebedev.

Ümberehituse projekteerimistööd viidi läbi koostöös Kanada arhitektuuribürooga Robertson Martin Architects, sisearhitektuurse osa koostas Eesti ettevõte Pille Lausmäe SAB OÜ.

"Hoone projekteerimistööd kujunesid väga keerukaks, kuna hoone funktsioon muudeti elumajast büroopinnaks. Arvestades muinsuskaitsest tulenevaid nõudeid, lisandunud nõudeid bürooruumide tuleohutusele ning evakuatsioonile, saatkonna turvalisusele püstitatud nõudeid ning ruumide esindusfunktsiooni oli parima võimaliku tulemuse väljatöötamine ülimalt keerukas ja detailimahukas. Lisaks tuli saada lahendustele igal sammul kooskõlastus Ottawa linna vastavates institutsioonides. Projekti valmimine ja kooskõlastamine võttis aega poolteist aastat," selgitas Lebedev.

"Siinkohal tuleb tunnustada Ottawa linnavalitsuse toetust Eesti saatkonna projektile, sest hoone ajalooline väljanägemine taastati täielikult. Hoone renoveerimise tulemus vastab linna muinsuskaitse ootustele ning on linnruumis selgesti tähelepandav," lisas ta.

Kui hoone omandamise järel plaaniti ehitustöödega alustada juba 2019. aasta esimeses kvartalis ning sisse kolida 2020. aastal, siis tegelikult algas ümberehitamine 2020. aasta mais. Ehitustööd viis läbi Kanada ehitusettevõte Terlin Construction Ltd.

"Hoone ehitustööde algus langes kokku COVID-19 pandeemiaga, mis tegi ehitustööde läbiviimise veelgi keerulisemaks. Nimelt suleti Ottawas mitmeid kordi pandeemiast tulenevalt ehitusobjekte, mitmete kaupade ja teenuste kättesaadavus oli piiratud. Ehitusmaterjalide hankimine muutus keeruliseks, tekkisid tarneraskused selle lisandusid sadamate streigid. Hoone ehitustööd lõpetati 2021 kevadel," selgitas Lebedev.

Hoone sisustamist juhtis OÜ Merianto, 2020. aasta sügisel läbiviidud konkursiga esindusruumidesse kunsti soetamiseks omandas välisministeerium Lauri Sillaku maali "Piknik" ja Alice Kase maalide seeria "Aine".

Eesti saatkonnas Kanadas töötavad suursaadik, konsul ja sekretär. Hoones on ka väike esindusala. Eluruume hoones ei ole.

Uus saatkonnahoone asub aadressil 168 Daly Avenue.