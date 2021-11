Bulgaaria süüdistab kõrgeid sõjaväeametnikke Venemaa kasuks luuramises

Kuut isikut süüdistatakse salastatud teabe kogumises ja välisriigile edastamises, kinnitasid prokurörid.

Süüdistatute hulgas on Bulgaaria sõjaväeluure endine kõrge ametnik, kaitseministeeriumi kõrgeid ametnikke ning endine sõjaväeatašee, kes tegeles salastatud teabega Bulgaaria parlamendis.

Kuuest märtsis vahistatust viis on olnud sellest ajast saadik vangis ning üks isik vabastati kautsjoni vastu. Kohtuistungi algust pole veel määratud. Süüdimõistmise korral saab süüdistatutele osaks kümneaastane kuni eluaegne vanglakaristus.

Rühma juhiks peavad prokurörid sõjaväeluure endist tippametnikku, kes on saanud oma hariduse Vene sõjaväeluurele GRU-le alluvas luurekoolis Moskvas.

Prokurörid väidavad, et Bulgaariasse naastes sai ta ülesandeks värvata agentide võrgustik, kellel on juurdepääs NATO ja Euroopa Liiduga seotud salastatud dokumentidele. Tema naine, kellel on nii Bulgaaria kui ka Venemaa kodakondsus, andis dokumendid üle Venemaa saatkonnale Bulgaarias.

Eelmisel aastal saatis Bulgaaria riigist välja viis luuramises süüdistatud Vene diplomaati. Nende hulka kuulus ka Vene sõjaväeatašee, kes oli prokuröride arvates Bulgaarias tegutsenud luurevõrgustiku koordinaator.