Ravimiamet: vaktsiinidel on tunduvalt vähem kõrvaltoimeid kui ravimitel

Ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla sõnul on vaktsiinidel palju vähem kõrvaltoimeid kui tavalistel ravimitel. Ravimiamet on kokku pannud tabeli, milles võrdleb koroonaviiruse ning koroonavaktsiini kõrvaltoimeid.

Uusküla rääkis "Ringvaates", et kõrvaltoimeid uurides ühtki üllatust ei ilmnenud. "Meie, hinnates neid andmeid, teame, et vaktsiinide ohutusprofiil on hea, nad hoiavad ära rasket haigust," ütles ta.

Tema sõnul on ravimitel rohkem kõrvaltoimeid kui vaktsiinidel. "Vaktsiinid on tunduvalt vähemate kõrvaltoimetega kui tavalised ravimid. Palju on öeldud, et isegi ibuprofeen on ohtlikum. Teiseks, me olemegi hästi palju uuringuid, metaanalüüse läbi vaadanud ja võtnud kokku, mis on Covidi läbipõdemise riskid ja kui väike on see risk sarnast asja saada vaktsineerimisel. Ja kunagi ei tohi ära unustada, et need haigused, paljud riskid on ka muude asjade puhul. Haigused olid enne vaktsiine ja on ka pärast vaktsiine," rääkis Uusküla.

Ravimiamet on raskematest kõrvalnähtudest võrrelnud südamepõletiku, viljatuse, raseduskomplikatsioonide, anafülaksia, koljusises trombi, tromboosi, surma ja pikaajaliste tüsistuste tekkimist.

Uusküla selgitas, et südamepõletikku esineb ka Covidi ja vaktsiinita. "Seda esineb ka niisama, noorematel meestel ja tavaliselt viirusinfektsioonide järgselt. Kui Covidi vaktsiine veel ei olnud, siis umbes 10 kuni 20 inimest 100 000-st sai aastas müokardiidi. Covidi vaktsiinid - ainult mRNA vaktsiinid ehk Comirnaty ja Spikevax - lisavad sellele 20-le umbes kaks juhtu 100 000-st. See on kerge, kergesti tuvastatav ja ravitav. Aga Covid lisab umbes 11 kuni 18 juhtu," rääkis ta.

Juttu vaktsiini põhjustatud viljatusest peab Uusküla linnalegendiks. "Covidi põdemisel on kas siis ajutine või pikaajaline viljatus tunduvalt suurem risk, vaktsiinidega seda ei esine," lisas ta.

Raseduskomplikatsioonide kohta ütles Uusküla, et ka raseduse katkemisi on nii ilma Covidi põdemise kui ka vaktsiinita. Ta ütles, et Covid suurendab 40 protsenti enneaegset sündi ja ka perinataalset suremust. "Väga suured uuringud on USA-s tehtud vaktsineeritud rasedatega ja võrdlus nendega, keda pole vaktsineeritud. Mitte mingit erinevust ei ole," ütles ta.

Anafülaksia on väga tõsine ravimiallergia. Seda võib tekkida Covidi põdemisel mõne ravimi võtmisel. Veidi sagedamini võib seda olla Covidi, eelkõige mRNA vaktsiinidega kui varasemate vaktsiinidega, näiteks gripivaktsiiniga.

"See on ka põhjus, miks tuleb alati vaktsineerida ikkagi tervishoiuasutuses ja jääda sinna mõneks ajaks, sest see võib tekkida kohe, 15-20 minutit pärast süsti. /.../ Aga ta on ikkagi üliharv. Eestis on vist üks juhtum olnud. Aga kiire ravi korral inimene terveneb," rääkis Uusküla.

Koljusisese trombi tekkimise kohta ütles Uusküla, et pandeemia algusest peale on räägitud, et Covidi põdemine tõsiselt suurendab trombiriski. Adenoviirusvektoriga vaktsiinide ehk Jansseni ja AstraZeneca vaktsiinide puhul on Uusküla sõnul teatud tüüpi trombid, mis võivad sagedamini esineda.

Süvaveeni tromboosi tekkis Uusküla sõnul Eestis enne Covidit ja vaktsiini umbes 25 juhtu nädalas, südameinfarkti umbes 40, ajuinfarkti 50 ning noortel kaheksa juhtu nädalas. "Need haigused on kõik olemas. Ühe inimese pealt ei saa vaadata, kas see on vaktsiinist," märkis ta.

Eestis on registreeritud 230 vaktsiini tõsise kõrvaltoime juhtumit. Uusküla hinnangul ei pruugi need kõik olla vaktsiiniga seotud. "Inimesed kipuvad kõike, mis tekib pärast vaktsineerimist, seostama vaktsiiniga. Aga kas ka nii on? Haigused tekivad ka ilma," lisas ta.

Lisaks tõsistele kõrvaltoimetele võib nii Covidil kui ka vaktsiinidel olla kergemaid kõrvaltoimeid. Ravimiamet toob välja, et Covidi põdemisel võivad nähud esinevad üks kuni kaks nädalat, vaktsineerimisel üks-kaks päeva.