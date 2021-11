Tallinnas avati esimesed uisuväljakud

Kuigi väljas on plusskraadid, siis laupäevast saab Tallinnas juba väljas uisutada. Jää on libe nagu ikka, aga kuuldavasti läheb veelgi paremaks.

"Kui me avame, siis jää on esimesel päeval kõige kehvem, et see jää vajab veel veidi kasvamist, aga järgmiseks nädalaks on juba kõik hea," rääkis Hk Hall juhatuse esimees Fred Randver.

Uisutaja Laura Maria sõnul on jää juba esimesel päeval hea ja sõidetav, kuid saalijääga võrrelda ei saa. "Neid ikka selles mõttes ei anna võrrelda, et saalis on ikka palju parem, aga siin ajab asja ära," rääkis ta.

"Täna on kuidagi nagu parem, sest kui külm on, siis on raskem uisutada, kui lumi on katnud jää on, väga raske uisutada," rääkis uisutaja Marleen.

Kokku tuleb Tallinnasse sellel aastal kuus uisuväljakut. Laupäeval avati väljakud nii vanalinnas kui ka Mustamäel. Lisaks tulevad liuväljad nii Nõmmele, Piritale kui ka Lasnamäele.