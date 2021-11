Hollandis jätkusid koroonapiirangute vastased meeleavaldused

Uudisteagentuuri AFP ajakirjaniku kirjeldusel loopisid meeleavaldajad Haagis politseinikke kivide ja kättejuhtuvate esemetega. Üks rühm kogunes Haagi töölisklassilinnajao naabruses asuvale ülekäigukohale, kus nad süütasid jalgrataste hunniku.

Vahistatud on vähemalt üks inimene.

Päev varem leidsid samalaadsed protestid aset Rotterdamis.

Rotterdamis kasvasid koroonapiirangute vastased meeleavaldused reede õhtul üle vägivaldseteks rahutusteks, politsei avas protestijate pihta tule ja seitse inimest sai viga.

Rotterdamis juhtunu oli üks suuremaid vägivallapuhanguid Hollandis kogu koroonapiirangute aja jooksul.

Justiitsminister Ferd Grapperhaus taunis vägivaldseid sündmusi. "Märatsemist ning äärmuslikku vägivalda politseinike, märulipolitsei ja tuletõrjujate vastu Roterdamis oli vastik vaadata. Protestimine on meie ühiskonnas tähtis õigus, aga see, mida eile õhtul nägime, on lihtsalt kuritegelik käitumine," ütles minister.

Rotterdami rahutustest jagusaamiseks tulid appi politseinikud teistest Hollandi piirkondadest. Kohaliku meedia andmetel olid asjasse segatud ka jalgpallihuligaanide jõugud.

Tulistamise asjus on alustatud juurdlust, nagu nõuavad Hollandi seadused, kui politsei kasutab relvi.