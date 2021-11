Ida-Virumaa heategevuskampaania toetab nii turismiettevõtteid kui meedikuid

Heategevuskampaania "Täname meedikuid" raames kutsutakse inimesi ostma Ida-Virumaa turismiettevõtete 10-euroseid kinkekaarte. Kampaaniaga liitus kümme ettevõtet.

"Liitusid need, kellel on midagi meedikutele pakkuda. Näiteks kolm spaad üle maakonna: Meresuu, Toila, Mäetaguse. Et kui mõelda sisuliselt, millest oleks abi, siis kindlasti lõõgastusest ja spaa on üks positiivse emotsiooni andja. Ja teiselt poolt tulid toitlustusettevõtted ka kampaaniasse kaasa, sest hea toit toetab tervist ja meeleolu," rääkis Ida-Virumaa turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Aktsiooni eesmärk on lisaks Ida-Viru keskhaigla ja Narva haigla meditsiinitöötajatele aidata veidi ka Kirde-Eesti turismiettevõtjaid, kelle kinkekaarte loodetakse Ida-Virumaa turismiveebis müüa paari tuhande euro eest.

"Ettevõtjad ja turismisektor on ise väga kõvasti kannatanud Covidi-kriisis ja selle pärast me tahamegi toetada meedikuid," ütles Jalonen.

Piirkonna kahes haiglas töötab kokku ligikaudu 1400 meedikut.

Heategevuskampaania lõpeb 13. detsembril, kui kinkekaardid antakse haiglatele üle.