Pärnu ühisgümnaasium tähistab sünnipäeva muusikaliga "Romeo ja Julia"

Muusikalis kasutatakse 2006. aastal nuku- ja noorsooteatris lavastatud "Romeo ja Julia" tuntumaid laule, mille autorid on Elmar Liitmaa ja Jaagup Kreem. Sisu on valdavalt praeguste tegijate välja mõeldud, Shakespeare oli mõistagi kaasatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna kooli sünnipäev peab ikka lõbus olema, on seda ka muusikal ning tragöödiale iseloomulikku kurba lõppu ei ole.

Juliat mängiv Eunike Penu liitus kollektiiviga alles suvel, kui esialgne osatäitja kõrvale jäi.

"Mina hakkasin proovides käima augustis, umbes 9. augustist. Meil oli selline nädalaajane laager, kus nädala ajaga tegime iga päev hästi palju läbi. Laulsime, õppisime tekste, laule. See oli põhiline. Kui uuesti algas kool septembris, siis nädalavahetustel olid proovid ja vahetundide ajal saime ka laule läbi teha," kirjeldas Penu.

Romeo osatäitja Aksel Madis Verlin oskab mängida mitut pilli ja laulda samuti.

"Mulle jääb meelde see, kui ühtehoidev punt see tegelikult oli, kes siin seda laval esitas. Mul pole ammu olnud sellist kollektiivi, kes tegutseb nii orienteeritult ühele eesmärgile. Ja ma arvan, et see eesmärk sai täna täidetud," ütles Verlin.

Jakob Tomson lõpetas ühisgümnaasiumi 2013. aastal ja mängis kunagi ka kooli esimeses muusikalis. Nüüd kutsus muusikaõpetaja teda kaasa lööma.

"Minu esimene muusikal oli 2011, kui ühisgümnaasium tegi esimest korda muusikali. Ja seal mulle muusikapisik sisse tuli. Ma õpin praegu Eesti muusika- ja teatriakadeemias klassikalist laulmist. Väga tore oli alati teha midagi ka kõrvalt ja tulla jälle ühisgümnaasiumi pere juurde tagasi," rääkis Parise osatäitja.

Lavastaja on Carolina Tagobert, kaasa teevad Black&Brownie tantsijad.