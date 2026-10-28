Iisraeli valimistel paistab tekkivat viik

Iisraeli telekanal Kan 11 prognoosis varahommikul, et mõlemad blokid saavad 51 kohta. Samal ajal arvestas telekanal Kanal 12, et peaministri toetajad võivad saada koguni 52 kohta, nende vastased aga 49.

Samas näitasid Iisraeli peamiste telekanalite korraldatud valimisjaoskondadest lahkujate küsitlused esialgu, et opositsioon edestab praegust valitsuskoalitsiooni ja saab 52–53 kohta.

Siiski paistab olevat selge, et kumbki poliitiline jõud ei suutnud saavutada 120-kohalises parlamendis enamust ehk vähemalt 61 kohta.

Parlamenti pääsevad eeldatavasti ka mõned erakonnad, kes ei ole seni liitunud ei Netanyahu bloki ega selle peamiste vastastega. Nende hulka kuuluvad Ühendatud Araabia Nimekiri (Ra'am) ning Ühendatud Nimekirja koalitsioon, kuhu kuuluvad araabia erakonnad Ta'al ja Balad ning juudi-araabia erakond Hadash.

Iisraeli meedia rõhutab, et ei Ra'am ega Ühendatud Nimekiri kavatse liituda ühegi valitsuskoalitsiooniga, kuid võivad parlamendis toetada üht või teist algatust.

Samas esinesid peaminister Netanyahu ja tema rivaal Eisenkot pärast valimisjaoskondade sulgemist vastandlike seisukohtadega selle suhtes, kumb peaks riiki juhtima. Netanyahu kutsus üles moodustama parempoolset valitsust, Eisenkot aga ütles, et valijad hääletasid Iisraeli kauaaegse liidri maha.