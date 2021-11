Ameeriklased otsivad paremaid töötingimusi ja vahetavad üha rohkem töökohta

Inimeste töölt lahkumine ei jaotu riigis aga ühtlaselt. Tööministeeriumi andmetel lahkuvad inimesed töölt kõige rohkem lääneosariikides. Kõige suurem töölt lahkujate arv oli Hawaii, Montana, Utah ja Oregoni osariikides.

Palju töölt lahkujaid oli ka kirdeosariikides, eriti palju inimesi lahkus haridussektorist. Kirdeosariikides on haridussektori osakaal tööhõives aga suurem kui teistes osariikides. Paljud õpetajad lahkusid pandeemia tõttu ametist või läksid ennetähtaegselt pensionile.

Lääneosariikides on tööhõives suur osakaal meelelahutus- ja vabaajasektoril. Need hõlmavad töökohti muuseumides, teatrites ja lõbustusparkides.

USA-s kasvab aga tööjõupuudus, iga seitsme tööotsija kohta on umbes 10 vaba töökohta. Seetõttu otsivad inimesed nüüd paremaid töötingimusi, kus on suurem palk. Rohkem saab teha ka kaugtööd.

Ettevõtjad tõstavad palkasid, et meelitada töötajaid. Seetõttu on erasektoris palgakasv kiirem kui avalikus sektoris. Kõige kiirem on palgakasv lõunaosariikides, vahendas The Wall Street Journal.