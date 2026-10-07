Norstat: EKRE on toetust kasvatanud, Eesti 200 toetus rekordmadal

Ühiskonnauuringute instituudi ja Norstati uuringu viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 23,5 protsenti, Keskerakonda 21,9 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku erakonda 14,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esimese kolme erakonna toetus nädalaga oluliselt ei muutunud. Isamaa edu Keskerakonna ees on 1,6 protsendipunkti ning Sotsiaaldemokraatlik erakond jääb Keskerakonnast 7,2 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad EKRE (14,4 protsenti), Reformierakond (13,6 protsenti), Parempoolsed (6,9 protsenti) ja Eesti 200 (1,3 protsenti). EKRE toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 2 protsendipunkti võrra ning on ning on jõudnud praktiliselt samale tasemele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetusega. Eesti 200 toetus ei ole Norstati erakondliku eelistuse küsitlustes varem nii madal olnud.

Erakondade toetus kuu lõikes Autor/allikas: Ühiskonnauuringute instituut/Norstat

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,9 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 74,5 protsenti vastajatest.

Valitsusrakondade toetus Autor/allikas: Ühiskonnauuringute instituut/Norstat

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 7. septembrist kuni 3. oktoobrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.